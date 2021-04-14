Зинедин Зидан тренирует на топ-уровне уже больше пяти лет, но так и не заслужил респектов от тактических гиков. Претензии к Зизу стабильны: нет узнаваемого стиля, не развивает игроков, да и побеждает строго за счет индивидуальных скиллов, а не грандиозной тактики. Короче, везучий физрук, а не гений вроде Пепа или Клоппа.

Любой хейтер Зидана складно объяснит, как этот француз взял три ЛЧ подряд. Например, весной 2016-го у него была легчайшая сетка: «Вольфсбург», «Рома» и поздний «Сити» Пеллегрини – разве это соперники? В финале попался «Атлетико» (полугранд), а судьи засчитали подлый гол Рамоса из офсайда. Кстати, чудовищные офсайды были и годом позже, когда «Реал» проскочил «Баварию» в 1/4: логично, что титул 2017-го – заслуга Переса, а не Зидана.

С 2018-м все чуть сложнее, но и эту победу принес не Зинедин, а вратари, которые на поздних стадиях дарили мяч Кариму Бензема. Более того, Кариус подготовил презент еще и для Бэйла – здесь тоже совсем нет вклада Зидана. Еще нельзя забывать о пенальти на последней минуте четвертьфинала с «Юве»: очевидно, что там «Мадриду» помог арбитр с мусорным баком вместо сердца. Получается, «Реал» тащили все, кроме Зизу. Три ЛЧ подряд – это удачный жребий, мощнейший состав (прайм Криштиану), слепые судьи и дурашливые соперники, а не мудрый тренер и его монструозная подготовка к матчам.

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Прошло три года. Зидан успел уйти и вернуться, а потом выиграть второй чемпионат Испании и впервые вылететь из ЛЧ. «Реал» бездарно заменил Криштиану Азаром, железный Рамос начал ломаться, Кроос и Модрич постарели, а Винисиус крайне молод и регулярно порет моменты.

Не меняется только одно: несмотря на переходный сезон с пустой казной и нулем трансферов, «Реал» Зидана продолжает претендовать и на триумф в Ла Лиге, и на Кубок чемпионов.

При желании Зинедина все еще можно критиковать. Набрали 10 из 12 с «Барсой» и «Атлетико»? Зато слили Кубок Испании (единственный трофей, которого нет у Зидана) каким-то ноунеймам. Дважды обыграли «Интер»? Зато два раза влетели «Шахтеру». Высадили из ЛЧ «Аталанту»? Ну, там же было левое удаление, которое сломало Гасперини всю систему – это видел весь мир.

Придумать такие же оправдания для дуэли с «Ливерпулем» пока не получается. Понятно, что у Мерсисайда просел центр обороны, но и «Реал» остался без Рамоса и Варана – здесь все равномерно. В результате Зидан сначала закрыл Клоппа и повел 2:0, а потом не дал ни шансика после гола Салаха.

Юрген Клопп и Зинедин Зидан во время первого матча 1/4 финала ЛЧ-2020/21 Фото: Getty Images

Даже на флэш-интервью чувствовалось: прошаренный тактик Юрген капитально озадачен – он осознал, что его полностью переиграли, хотя пока и не уничтожили. Добивать Клоппа надо сегодня, причем желательно без помощи арбитров и привозов от соперников. Зидану необходим такой же классный матч, как и на «Ди Стефано» – и тогда уже никто не ляпнет, что «Мадридом» руководит удачливый лысый шарлатан.

Проблема в том, что и сам Зидан чувствует: игроки уже достигли физического предела. У Зинедина случалось такое же в 2004-м, когда «Реал» боролся за чемпионство в Ла Лиге и вышел в 1/4 ЛЧ, а потом просто перестал играть – у всей команды резко кончились силы. Тогда мадридцы слили «Монако» ответную встречу (первую выиграли 4:2) и приплыли четвертыми в Примере – настоящий кошмар.

Если верить инсайдам, на одной из последних тренировок Зизу вспомнил тот грустный финиш и попросил футболистов лишь об одном: сражаться до последнего. Француз заслужил, чтобы к нему прислушались – закончить настолько сложный сезон с хотя бы одним трофеем будет по-настоящему круто.

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