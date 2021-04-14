Килиан Мбаппе и Неймар уже ждут, кто попадет под их быстроногий каток в следующем раунде Лиги чемпионов. У «Сити» шансов чуть больше, но «Дортмунд» хорош дома. Кто же пройдет в полуфинал?
Кто посмотрит матч по ТВ
У «Сити» ровно одна потеря – покидающий клуб в конце сезона Серхио Агуэро получил новую травму и не сыграет в Дортмунде. У «Боруссии» же россыпь кадровых проблем. Во-первых, катать игрушку шейхов не выйдут Джейдон Санчо и Аксель Витсель. Также не готовы рвануть на поле Марсель Шмельцер, Юссуфа Мукоко и Аксель Загаду. Но страшнее всего – возможное отсутствие Марко Ройса и Матса Хуммельса. У обоих незначительные мышечные повреждения.
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Форма
«Манчестер Сити» не добился того преимущества в первом матче, на которое рассчитывал. «Горожане» забили первыми, но затем пропустили и вытащили игру в самом конце. Счет 1:2 позволяет «Боруссии» чувствовать себя немного комфортнее – все может решить один гол. Вероятно, поэтому Пеп ратировал состав и оставил на скамейке некоторых лидеров в матче АПЛ против «Лидса», который «Сити» проиграл (1:2).
Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити»
Фото: Getty Images
«Боруссия» чудом дожала «Штутгарт» в последнем туре Бундеслиги (3:2), победный мяч на 80-й минуте забил 19-летний воспитанник «шмелей» Ансгар Кнауфф.
Лицом к лицу
- «Сити» выиграл первый матч со счетом 2:1. На голы Де Брёйне и Фодена «Боруссия» ответила мячом Ройса.
- Это была первая в истории противостояния победа «горожан» над «Дортмундом». В предыдущих двух встречах один раз выиграла «Боруссия», еще игра завершилась вничью.
- «Сити» выиграл 10 из 13 домашних матчей против немецких команд, но в гостях играл не так уверенно – 6 побед, 6 поражений и 1 ничья.
- «Боруссия» дома оставила за собой 6 матчей, 3 раза проиграла и 4 раза поделила очки с командами из Англии.
- «Горожане» пятый сезон подряд играют в 1/4 ЛЧ, но три последних раза вылетали на этой стадии.
- «Боруссия» не выходила в полуфинал ЛЧ с 2013 года.
Ориентировочные составы
Котировки букмекеров
Победа «Боруссии»: 4,93
Ничья: 4,14
Победа «Сити»: 1,69
Хотя «Ман Сити» выиграл первый матч, встреча не складывалась односторонне в пользу «горожан». У «Боруссии» тоже были моменты, которые она реализовывала слабее. В Дортмунде встретятся злые атакующие команды с суперигроками в атаке – будет странно, если они покинут поле без голов. Поэтому «обе забьют» за 1,63 – лучший вариант для ставки.
Где смотреть
В прямом эфире игру, начало которой намечено на 22:00 (мск), покажет «Матч! Футбол1». Но самое интересное ищите на Eurosport.ru, по ссылке – горячий текстовый лайв.
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