Килиан Мбаппе и Неймар уже ждут, кто попадет под их быстроногий каток в следующем раунде Лиги чемпионов. У «Сити» шансов чуть больше, но «Дортмунд» хорош дома. Кто же пройдет в полуфинал?

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Сити» ровно одна потеря – покидающий клуб в конце сезона Серхио Агуэро получил новую травму и не сыграет в Дортмунде. У «Боруссии» же россыпь кадровых проблем. Во-первых, катать игрушку шейхов не выйдут Джейдон Санчо и Аксель Витсель. Также не готовы рвануть на поле Марсель Шмельцер, Юссуфа Мукоко и Аксель Загаду. Но страшнее всего – возможное отсутствие Марко Ройса и Матса Хуммельса. У обоих незначительные мышечные повреждения.

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Форма

«Манчестер Сити» не добился того преимущества в первом матче, на которое рассчитывал. «Горожане» забили первыми, но затем пропустили и вытащили игру в самом конце. Счет 1:2 позволяет «Боруссии» чувствовать себя немного комфортнее – все может решить один гол. Вероятно, поэтому Пеп ратировал состав и оставил на скамейке некоторых лидеров в матче АПЛ против «Лидса», который «Сити» проиграл (1:2).

Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

«Боруссия» чудом дожала «Штутгарт» в последнем туре Бундеслиги (3:2), победный мяч на 80-й минуте забил 19-летний воспитанник «шмелей» Ансгар Кнауфф.

Лицом к лицу

«Сити» выиграл первый матч со счетом 2:1. На голы Де Брёйне и Фодена «Боруссия» ответила мячом Ройса.

Это была первая в истории противостояния победа «горожан» над «Дортмундом». В предыдущих двух встречах один раз выиграла «Боруссия», еще игра завершилась вничью.

«Сити» выиграл 10 из 13 домашних матчей против немецких команд, но в гостях играл не так уверенно – 6 побед, 6 поражений и 1 ничья.

«Боруссия» дома оставила за собой 6 матчей, 3 раза проиграла и 4 раза поделила очки с командами из Англии.

«Горожане» пятый сезон подряд играют в 1/4 ЛЧ, но три последних раза вылетали на этой стадии.

«Боруссия» не выходила в полуфинал ЛЧ с 2013 года.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Победа «Боруссии»: 4,93

Ничья: 4,14

Победа «Сити»: 1,69

Хотя «Ман Сити» выиграл первый матч, встреча не складывалась односторонне в пользу «горожан». У «Боруссии» тоже были моменты, которые она реализовывала слабее. В Дортмунде встретятся злые атакующие команды с суперигроками в атаке – будет странно, если они покинут поле без голов. Поэтому «обе забьют» за 1,63 – лучший вариант для ставки.

Где смотреть

В прямом эфире игру, начало которой намечено на 22:00 (мск), покажет «Матч! Футбол1». Но самое интересное ищите на Eurosport.ru, по ссылке – горячий текстовый лайв.

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