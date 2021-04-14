Нападающий и лидер «ПСЖ» Неймар объяснил свое поведение после завершения матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии», по итогам которого парижане прошли дальше. Бразилец отпраздновал успех вместе с одноклубником Леандро Паредесом, когда рядом с ними находился полузащитник мюнхенцев Йозуа Киммих.

«Я даже не пытался его [Киммиха] спровоцировать. Мне хотелось отпраздновать, а рядом был Лео [Паредес]. Я увидел его, и мы отпраздновали вместе. Это случайность, что там был именно Киммих, который говорил, что их команда лучше и что они пройдут дальше», – передает слова Неймара Goal со ссылкой на TNT Sports Brasil.

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На счету Неймара 13 голов и 8 ассистов в 22 матчах этого сезона. В первой игре с «Баварией» он отдал 3 голевых передачи.

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