Опубликовано 14/04/2021 в 16:02 GMT | Обновлено 14/04/2021 в 16:03 GMT

УЕФА намерен частично отменить правило выездного гола с сезона 2021/22.

Согласно новому регламенту, со следующего сезона голы на выезде будут учитываться только в основное время обоих матчей – мячи, забитые в дополнительное время, теперь не дадут конкурентного преимущества.

Предложение будет представлено на заседании комитета УЕФА по соревнованиям в пятницу, 16 апреля. Ожидается, что его поддержат ведущие европейские клубы. План о полном отказе от правила выездного гола был отклонен. Как сообщает The Sun, к изменению регламента УЕФА подтолкнуло увеличившееся количество игр на нейтральных полях в связи с пандемией коронавируса.

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Другой план УЕФА – увеличить количество матчей в Лиге чемпионов со 125 до 225.

Количество участников хотят расширить с 32 до 36 команд, они сыграют между собой по так называемой швейцарской системе.

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