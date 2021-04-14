УЕФА намерен частично отменить правило выездного гола с сезона 2021/22.
Согласно новому регламенту, со следующего сезона голы на выезде будут учитываться только в основное время обоих матчей – мячи, забитые в дополнительное время, теперь не дадут конкурентного преимущества.
Предложение будет представлено на заседании комитета УЕФА по соревнованиям в пятницу, 16 апреля. Ожидается, что его поддержат ведущие европейские клубы. План о полном отказе от правила выездного гола был отклонен. Как сообщает The Sun, к изменению регламента УЕФА подтолкнуло увеличившееся количество игр на нейтральных полях в связи с пандемией коронавируса.
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- Другой план УЕФА – увеличить количество матчей в Лиге чемпионов со 125 до 225.
- Количество участников хотят расширить с 32 до 36 команд, они сыграют между собой по так называемой швейцарской системе.
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