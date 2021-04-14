Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» стали последними полуфиналистами Лиги чемпионов.

«Реал» сыграл вничью с «Ливерпулем». «Красные» в первом тайме много атаковали, но не реализовали минимум четыре верных момента – надежно играл голкипер Тибо Куртуа. На 60-й минуте Юрген Клопп снял с игры защитника Озана Кабака, выпустил форварда Диогу Жоту вместе с Тьяго Алькантарой. Но это не принесло голов «красным», а мадридцы спокойно удержали равный счет на табло – 0:0.

В Дортмунде команды долго присматривались друг другу, но «Манчестер Сити» завладел территориальным преимуществом и контролировал мяч большую часть первого тайма. Однако счет открыла «Боруссия»: на 15-й минуте Джуд Беллингем подобрал мяч после отскока и мощным выстрелом поразил ворота Эдерсона. После гола напор «горожан» только усилился, но поразить ворота хозяев до свистка на перерыв так и не удалось.

Лига чемпионов УЕФА Ватцке: «Я знаю, где будет играть Холанн в следующем сезоне» 13 ЧАСОВ НАЗАД

Во второй половине встречи ничего принципиально не изменилось: «Сити» нападал, а «Дортмунд» оборонялся. Атаки гостей привели к ошибке Эмре Джана, который сыграл рукой в собственной штрафной после подачи Фила Фодена. После просмотра ВАР судья поставил пенальти, и его уверенно реализовал Рияд Марез – 1:1 на 55-й минуте.

Команды продолжали играть с преимуществом «Сити» и редкими атаками хозяев, но на 75-й минуте Фил Фоден вонзил второй мяч прямо в ближний угол ворот Хитца. Удар вышел хлестким, а бил англичанин из-за пределов штрафной. 2:1 – волевая победа «Ман Сити» в Дортмунде.

«Реал» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с «Челси», «Ман Сити» – с «ПСЖ».

Первые матчи этой стадии ЛЧ пройдут 27 и 28 апреля, ответные – 4 и 5 мая.

Чемпионат Англии Агенты Агуэро прибыли в Испанию. Все из-за «Барсы»? ВЧЕРА В 19:47