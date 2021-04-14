Автобус мадридского «Реала» был атакован по пути на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Журналист Cope Мигель Анхель Диас сообщил, что по пути на стадион автобус мадридского клуба забросали камнями. Окно, у которого сидел тренер «Реала», оказалось разбито – стюарды полагают, что была брошена бутылка.

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«Мадриду» нужно не проиграть с разницей в 2 мяча в Англии, чтобы впервые с 2018 года выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Там победителя пары «Ливерпуль» – «Реал» уже ждет «Челси», который днем ранее прошел «Порту».

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