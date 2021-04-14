Хосеп Гвардиола и «Манчестер Сити» сломали проклятие четвертьфинала Лиги чемпионов – манчестерцы вылетали на этой стадии турнира три сезона подряд, но наконец преодолели заколдованный барьер. Хотя «Дортмунд» сделал все, чтобы неприятная серия «Сити» продолжилась.

В первом тайме манчестерский клуб утопил хозяев «Сигнал Идуна Парк» в голевых моментах: xG «Сити» – 1.19. Это самый высокий показатель второго игрового дня ЛЧ – если сложить показатели «Ливерпуля» (0.54), «Боруссии» (0.32) и «Реала» (0.1) между собой, получится все равно меньше, чем у команды Гвардиолы. Увы, голов «Сити» это не прибавило. А вот хозяева забили быстро – на 15-й минуте юный талант Джуд Беллингем сориентировался на подборе и мощным ударом под перекладину прошил Эдерсона. 1:0 – счет, который полностью устраивает «Дортмунд», ведь тогда в полуфинал

В субботу Джуд Беллингем стал самым молодым английским игроком, забившим в Бундеслиге, а спустя всего 4 дня побил аналогичный рекорд в Лиге чемпионов.

Беллингем – самый юный автор гола в Лиге чемпионов в истории «Боруссии». Он забил «Сити» в возрасте 17 лет, 9 месяцев и 16 дней.

Полузащитник «Дортмунда» стал лишь вторым 17-летним игроком, которому удалось забить в плей-офф ЛЧ. Первым это сделал игрок «Барсы» Боян Кркич в апреле 2008 года.

Джуд Беллингем стал вторым игроком после Юри Тилеманса, сыгравшим 10 матчей в Лиге чемпионов до того, как ему исполнилось 18 лет.

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Джуд Беллингем, «Боруссия» Фото: Getty Images

На вылет «Сити» намекал не только счет, но и статистика: в истории Лиги чемпионов команда, которая выигрывала первый матч плей-офф дома со счетом 2:1, выбывала чаще, чем проходила дальше – 15 раз против 12. Но во втором тайме команда Пепа собралась и устроила камбэк. На 55-й минуте Марез реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Эмре Джана – счет стал равным. А через 20 минут Фоден выстрелил из пределов штрафной в ближний угол и прошил Хитца.

Марез прервал 14-матчевую серию без голов в ЛЧ – он забил впервые с сентября 2019 года.

В Лиге чемпионов Марез реализовал три пенальти из трех: дважды забил «Брюгге» и теперь «Боруссии».

Фил Фоден стал вторым игроком моложе 21 года, который забил в обоих матчах 1/4 Лиги чемпионов после Килиана Мбаппе в сезоне-2016/17. Француз забивал за «Монако» в ворота... «Дортмунда».

Только второй раз в истории ЛЧ два игрока в возрасте до 21 года забили в одной игре плей-офф: Джуд Беллингем и Фил Фоден повторили достижение Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле из матча «Монако» и «Боруссии» в апреле 2017 года.

«Сити» – единственный клуб, который в этой Лиге чемпионов еще не проигрывал: 9 побед при одной ничьей.

Пеп Гвардиола вышел в свой 8-й полуфинал ЛЧ и сравнялся по этому показателю с Жозе Моуринью. Это рекорд турнира.

В полуфинале «Манчестер Сити» встретится с «ПСЖ».

Матчи 1/2 ЛЧ состоятся 27 апреля и 4 мая.

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