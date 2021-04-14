«Манчестер Сити» обыграл дортмундскую «Боруссию» в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей и вышел в полуфинал турнира.
Манчестерский клуб достиг этой стадии впервые под руководством Хосепа Гвардиолы. Испанец возглавляет «Сити» с 2016 года – чтобы попасть в полуфинал ЛЧ ему потребовалось потратить 5 лет и 632 миллиона евро, сообщает журналист Танкреди Пальмери.
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- В полуфинале «Манчестер Сити» встретится с «ПСЖ».
- Матчи 1/2 ЛЧ состоятся 27 апреля и 4 мая.
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