«Манчестер Сити» обыграл дортмундскую «Боруссию» в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей и вышел в полуфинал турнира.

Манчестерский клуб достиг этой стадии впервые под руководством Хосепа Гвардиолы. Испанец возглавляет «Сити» с 2016 года – чтобы попасть в полуфинал ЛЧ ему потребовалось потратить 5 лет и 632 миллиона евро, сообщает журналист Танкреди Пальмери.

Чемпионат Англии Гвардиола не против, если Агуэро уйдет в другой топ-клуб АПЛ 10/04/2021 В 05:52

В полуфинале «Манчестер Сити» встретится с «ПСЖ».

Матчи 1/2 ЛЧ состоятся 27 апреля и 4 мая.

Лига чемпионов УЕФА Холанн дал автограф судье после игры с «Сити». Пеп отреагировал 07/04/2021 В 18:05