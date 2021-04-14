«Манчестер Сити» с трудом, но вполне закономерно прошел «Боруссию». Команда Пепа Гвардиолы проигрывала по ходу встречи, рисковала вылететь, но не только прошла по сумме двух матчей, но и победила во второй игре. Все ожидали, что в Германии вернется прежний Эрлинг Холанн, но вместо него лидером в этом матче стал 17-летний Джуд Беллингем. Англичанин оформил красивейший гол, активно боролся за мячи и конфликтовал с соперниками – в общем, всеми способами показывал, как для него важно прибить «Сити».

А что сделал Холанн? Первый удар по воротам норвежец нанес на 79-й минуте, и это лучшее описание игры Эрлинга. Удар прошел сильно выше ворот и остался единственным у нападающего. Его просто не было видно, исключением стал эпизод 15 минутами ранее, когда Холанн жестко поговорил с Илкаем Гюндоганом, намекнув, что не стоит наезжать на Беллингема. Джуд к тому моменту уже наработал на желтую карточку и продолжал жестко фолить.

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За два матча Холанн нанес по воротам «Сити» 2 удара, из них 1 пришелся в створ. Он владел мячом меньше времени, чем вратари Эдерсон и Марвин Хитц, а единственным приятным эпизодом стал ассист на Ройса в конце первой игры.

Мы уже свыклись с мыслью, что главный соперник Холанна на долгие годы – Килиан Мбаппе. Француз не только результативнее норвежца, он еще умудряется не выпадать из важных матчей. Даже в проигранной встрече с «Баварией» Килиан не выглядел беспомощно – до него не доходил мяч, но он искал его сам. Холанн же просто ждал, когда ему выкатят под удар.

Первая глава противостояния точно за Мбаппе – сегодня он лучший молодой игрок мира, и, скорее всего, второй футболист после Месси. А Холанн вернется только сильнее и натренированнее, он точно не бросит идею порвать Килиана, и на дистанции есть все шансы.

Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн Фото: Getty Images

Но в полуфинале «ПСЖ» встретится с «Сити», и теперь уже Мбаппе предстоит ощутить давление со стороны защитников «горожан». А это, например, Диаш, который в отсутствие травмированного Ван Дейка выглядит как лучший защитник мира в данный момент. Команды не встречались с 2016-го, но теперь они стали не только мощнее, но и укомплектованнее.

Это будет настоящая битва денег – Диаш против Мбаппе, Маркиньос против Жезуса – таких дуэлей можно набрать очень много, а в сумме каждая будет стоить не меньше 100 млн евро. Полуфинал «ПСЖ» и «Сити» покажет не только разницу между способностями Холанна и Мбаппе противостоять топ-защите, но и эффективность от того, как клубы подходили к тратам арабских денег . Кто вкладывал падающие с неба монеты грамотнее, тот и выйдет в финал.

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