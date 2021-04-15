В апреле 2021-го года «Реал» должен был страдать хуже любого аллергика. В календаре мадридской команды расцвели два матча с «Ливерпулем», между которыми втиснулся Класико. Юрген Клопп и Роналд Куман обещали преподать урок тактики Зинедину Зидану: француз казался тренером иного уклона. Итоговый перфоманс «Реала» в этом разубедил.

Причина – в тактической гибкости, которую задала команда. Ярче всего она проявилась в двухфазной бойне с «Ливерпулем». На четвертьфинал Лиги чемпионов Зидан вывел не просто выверенный состав, а команду, которую можно назвать тренерской.

Гибкость «Реала» легко описать двумя скриншотами. Они относятся к последним 45 минутам против «Ливерпуля». Заметить разницу между скриншотами сложно, но именно в ней лежат все детали.

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На первой картинке «Реал» отбивается по схеме 4-1-4-1. Построение разбивает лишь Винисиус: он опускается к Ферлану Менди, чтобы помочь с насыщением зоны от «Ливерпуля». Еще этот скриншот подсвечивает место Каземиро. Бразилец отыгрывает типичного опорника, который готов отскочить в первую линию и создать защиту из пятерых игроков.

На втором скриншоте система «Реала» меняется. Все защитники окапываются в более узких позициях, а по симметрии с Винисиусом снижается Марко Асенсио. Компактность «Реала» позволяет Каземиро, который обычно страхует, кинуться на Жоржиньо Вейналдума: все равно прикроют Лука Модрич, Тони Кроос и первая линия.

Эти две картинки показывают, что в фундамент игры «Реала» залита взаимопомощь:

Вингеры помогают крайним защитникам, если те не справляются с нагрузкой без мяча. Против «Ливерпуля» с Эндрю Робертсоном и Трентом Александер-Арнольдом важность этой функции лишь возросла. Итог – 14% отборов «Реала» выдали именно вингеры;

Каземиро страхует в центре. По ситуации опорник может отбежать и в первую линию. Косвенно это подтверждают цифры по выносам: один в первом матче и пять – во втором;

Если Каземиро помогают партнеры, он выбрасывается в точечное давление. Так бразилец набил 18 отборов за две четвертьфинальные игры – это лучший результат на обе команды. Такой же активностью помышляют и его партнеры.

Дополняет картину игра на мяче. В ней взаимовыручку легко показать через вклад фулбеков. Менди, Лукас Васкес, Федерико Вальверде – кому бы Зидан ни доверил место на фланге защиты, игроки будут активно возвращать долги вингерам за помощь на своей половине.

Выше – тепловые карты основных фулбеков «Реала» в матчах с «Ливерпулем». Каждый из них раздал заметную активность в средней линии и на чужой половине.

Последний штрих универсального «Реала» состоит в неприхотливой роли Карима Бензема. Форвард, который привык быть скромным, все еще создает возможности для партнеров. Бензема часто смещается из центрального канала. Этим он растаскивает чужую защиту и открывает возможность для Винисиуса, Асенсио, Модрича и Каземиро врываться в высокие зоны.

Матчи с «Ливерпулем» показали: «Реал» превратился в крепкую и универсальную команду, которая хвастает смещениями и тактической помощью. Зидан отладил крепкий тренерский механизм, который разбил чемпиона Англии (пускай и в стагнации) и продвинул команду в полуфинал.

С такой системой ей не потребуются ни Эрлинг Холанн, ни Килиан Мбаппе. Встроить молодых и эгоистичных звезд в концепт взаимовыручки будет сложно. Правда, говорить об этом твердо получится лишь после экзамена у другого гуру тактики из Германии – Томаса Тухеля. Именно его «Челси» – главный босс «Реала» на пути к финалу ЛЧ.

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