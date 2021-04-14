Болельщики «Ливерпуля» после стольких лет без побед только-только привыкли, что Юрген Клопп вернул их на вершину, как нужно обратно спускаться на землю. Восхождение скаузеров в топ АПЛ и ЛЧ было плавным и нежным, но в этом сезоне на «Энфилде» снова не увидят трофеев.

В позапрошлом сезоне «красные» казались прессинг-машиной, выстроенной по многолетним и привезенным из Дортмунда чертежам Клоппа – результатом стал Кубок чемпионов. В прошлом году мотивации Юргена хватило, чтобы прошагать Премьер-лигу без сбоев и впервые за 30 лет стали королями Англии. Из ЛЧ мерсисайдцы вылетели еще на 1/8 финала, но тогда фаны махнули рукой – напротив стоял «Атлетико» Диего Симеоне, а национальный титул был важнее из-за долгого ожидания.

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Теперь же «Ливерпуль» попал в серьезный кризис. После первого места в чемпионате-2019/20 Клопп борется за попадание в топ-4, и пока «Вест Хэм» с «Лестером» выглядят более серьезными претендентами, чем страшная система немецкого харизматика с белоснежными зубами. Вполне возможно, что вместо «Аталанты» и «Лейпцига» «красных» в Европе встретят красавчики из Болгарии, Чехии и прочие амбассадоры ЛЕ.

А поражение от «Реала» в четвертьфинале этого розыгрыша тяжело чем-то объяснить. Прямо перед стартовой игрой у Зинедина Зидана вылетели оба центральных защитника, хотя даже без одного из них «бланкос» разваливались на той же стадии (привет привозам Варана с «Ман Сити»-2019/20). Теперь же смертоносное трио Салах-Мане-Фирмино с добавлением Жоты забило обороне Начо-Милитао всего один мяч за 180 минут.

Вероятно, вылет от «Мадрида» подарит много вопросов – а туда ли идет нынешний проект «Ливерпуля»? Два года назад казалось, что Клопп строит династию на века, а из 2021-го 1:3 от «бланкос» с дублем Винисиуса – вполне закономерный счет в серии. Разница в восприятии ощутима, хотя большинство ключевых исполнителей с «Энфилда» никуда не делись.

В пустеющем ростере можно поискать главную причину неудач. «Ни одна команда в мире не справится, если за сезон переберет 18 различных пар в центре защиты. Ни одна», – пылко говорил Эндрю Робертсон еще в конце февраля. «Раньше у нас был Вирдж с постоянными подсказками, Джоуи Гомес, подававший пример, и Жоэль [Матип], а еще Фабиньо и Хендо. Теперь же у нас есть только Нэт Филлипс, которого не было в команде в прошлом сезоне», – продолжил Энди.

Озан Кабак («Ливерпуль»), Карим Бензема («Реал» Мадрид) Фото: Getty Images

И фулбек прав: тяжело пробиваться в полуфинал ЛЧ, когда в обороне действуют Кабак и Филлипс. Из-за этого трудно оценивать настоящую силу команды. В чемпионском сезоне у «Ливерпуля» было аномально мало травм, теперь же регрессия к среднему прибила важных футболистов к больничной койке и серьезно подставила Клоппа. Вероятно, то же самое ждало бы любую команду из топ-5 АПЛ – уберите у «Ман Сити» Диаша, Стоунза и Лапорта и посмотрите, что с ними сделает Гвардиола.

И даже трансферы Юргену не особо помогли – вызволение Тьяго Алькантары из «Баварии» выглядело правильным шагом, поскольку его забрали экстремально дешево, как и покупка Диогу Жоты. Но в системе немца футболистам требуются годы, чтобы вникнуть во все детали. Посмотрите хотя бы на Наби Кейта – центрхав переходил из «Лейпцига» королем середины поля, но теперь прячется на скамейке еще до перерыва первого матча с «Реалом».

Поэтому Клопп и предпочел Джеймса Милнера Алькантаре – Скучный Джимми лучше сыгран с партнерами, а недостающие идеи Тьяго банально не компенсировали остальные атакующие футболисты. Даже выход Фирмино легко связать с притиркой к остальным – Жота провалился в прессинге в первом матче, так что Бобби вышел на поле даже в плохой форме, но с надеждой, что их звено с Салахом и Мане даст результат. Не сработало.

Роберто Фирмино, «Ливерпуль» – «Реал» (Мадрид) Фото: Getty Images

В этот безумный год было трудно требовать от «Ливерпуля», чтобы они рубились в полуфинале ЛЧ и боролись с «Ман Сити» за золото Премьер-лиги. Возможно, с этим составом Юрген Клопп действительно выжал максимум – с центром обороны Кабак-Филлипс не пройти больше одного раунда плей-офф. Но на «Энфилде» дают время тренерам на исправление ситуации, а повышенная травматичность игроков стала форс-мажором, в которой команда не добилась нужного прогресса по задумке тренера.

Наверняка летом Англию покинет Жоржиньо Вейналдум, уже можно аккуратно послушать офферы по Роберто Фирмино, больше давить на Наби Кейта и того же Алькантару для лучшего развития в системе Юргена. С «Реалом» «Ливерпуль» выдал слабейшую двухматчевую серию, даже с «Атлетико» в прошлом сезоне не чувствовалось такой безнадеги – во втором тайме с «Мадридом» «красные» вовсе казались сборной России в худшие дни, не хватало только голоса Виктора Гусева.

Клопп знает, куда ведет команду и чего ей не хватает. Эти игроки вовсе не списаны со счетов – новичкам банально не хватило времени на адаптацию, а травмированные оказались слишком важны, чтобы заменить их кем-то другим. Вывод из этого поражения «Ливерпулю» стоит подсмотреть в мотивационных пабликах: иногда шаг назад – это разбег, а два шага – разгон.

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