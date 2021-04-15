Полузащитник «Манчестер Сити» не писал твит, адресованный форварду «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе. Автором сообщения оказался кто-то из SMM-менеджеров англичанина.
«Килиан Мбаппе, ты готов?», – написано на странице Фодена в твиттере с отметкой француза. Когда Фил узнал о выходке SMM, он был в ярости. Сообщается, что агентство, которое занимается интересами Фодена, обсудит с ним ситуацию, и, возможно, стороны разорвут соглашение, сообщает Daily Mail.
Твит футболист удалил, несмотря на огромное число ретвитов и лайков на нем.
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- Это не первый подобный случай с игроком «Сити». В 2019-м Стерлинг закончил отношения с пиар-компанией Purple PR после того, как просочилась информация о том, что Рахим должен был надеть капитанскую повязку сборной Англии на свой 50-й матч.
- Фоден оставил запись после победы «Сити» над «Боруссией». «Горожане» победили со счетом 2:1, Фоден забил победный мяч и вывел команду в полуфинал ЛЧ, где его команда сыграет с «ПСЖ».
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