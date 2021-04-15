Защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич иронично отреагировал на наказание УЕФА за инцидент в игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:1). Игрока дисквалифицировали на четыре матча за удар локтем защитника лондонцев Антонио Рюдигера в область солнечного сплетения.

После применения санкций к черногорцу он опубликовал в инстаграме картинку с цирком.

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Помимо рукоприкладства к Рюдигеру, защитник оскорбил судью.

30-летний Савич выступает за «Атлетико» с 2015 года.

Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

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