«Манчестер Сити» ждет вердикта врачей по травме бельгийского полузащитника Кевина де Брёйне – футболист получил повреждение голеностопа в начале первого тайма.
«У него боли. Завтра они собираются провести тест, но мне говорят, что это выглядит не очень здорово», – приводит слова Пепа Гвардиолы после игры корреспондент Goal Джонатан Смит.
- У Де Брёйне уже были проблемы с лодыжкой: в сентябре 2019-го он выбыл на 16 дней и пропустил два матча.
- Если бельгиец вылетит на две недели, он пропустит матч АПЛ с «Астон Виллой», игру Кубка Лиги с «Тоттенхэмом» и первый матч полуфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ».
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