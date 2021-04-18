УЕФА и представители нескольких ведущих европейских чемпионатов выпустили заявление против Суперлиги. Английская, итальянская и испанская футбольные ассоциации, а также АПЛ, Ла Лига и Серия А объявили, что 12 клубов нового турнира и футболисты получат бан на участие во всех турнирах, если они и дальше будут иметь отношение к проекту.

«Мы узнали, что несколько английских, испанских и итальянских клубов планируют объявить о создании закрытой так называемой Суперлиги. Если это произойдет, мы хотим повторить, что мы, ФИФА и все наши ассоциации будем едины в усилиях по предотвращению этого циничного проекта. Это проект, основанный на личных интересах нескольких клубов в то время, когда обществу нужна солидарность больше, чем когда-либо.

Как ранее было объявлено ФИФА и шестью федерациями, соответствующим клубам будет запрещено играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам может быть отказано в возможности представлять свои национальные команды», – гласит заявление на официальном сайте УЕФА

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Суперлига – это проект топ-клубов, который, по замыслу, не будет подконтролен ни ФИФА, ни УЕФА, ни какой-либо другой организации.

Турнир планировалось запустить в 2022 году. В нем должны участвовать 16-18 команд, а банк JP Morgan сообщал о готовности инвестировать в лигу около 5 млрд евро.

Организатором Суперлиги выступил «Ювентус», в разработке также участвуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

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