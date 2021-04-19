Агент ФИФА Дмитрий Селюк прокомментировал для Eurosport.ru создание европейской Суперлиги и отметил, что со временем турнир станет международным.

– УЕФА и ФИФА еще попытаются повлиять на топ-клубы и отговорить их от создания лиги. Но у меня нет сомнений, что проект реализуют. Начнется шантаж футболистов, им попытаются запретить участвовать в чемпионатах мира или Европы, но в конце-концов все договорятся. А если нет, то футболисты наверняка выберут Суперлигу.

Этот турнир – новый этап развития футбола. А все новое всегда воспринимается в штыки. В футболе стало слишком много денег, а УЕФА и ФИФА получили колоссальные полномочия по их распределению. В топ-клубах работают серьезные финансовые эксперты, они понимают, что эта система несправедлива. Поэтому и создали проект, который принесет клубам высокий доход, а футболисты станут богаче. Так что надо не ругать, а хвалить. Они также останутся в своих чемпионатах, но будут играть в собственном турнире. А принимать решения будут сами клубы, а не сторонние менеджеры УЕФА. Зачем «Ман Сити» играть со второсортными клубами, если это им ничего не дает? Молодцы в этом плане шейхи из Катара. Они пока не включают в Суперлигу «ПСЖ»: это позволит команде все-таки выиграть Лигу чемпионов, потом Катар примет чемпионат мира, а после парижане обязательно войдут в Суперлигу. Куда без них. «Бавария» тоже войдет, но со временем.

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Дмитрий Селюк Фото: Twitter

Так что организаторы – молодцы. Я за новшества и перемены. Бизнес здесь на первом месте: каждый думает об увеличении доходов. И в этом плане руководство клубов можно только поздравить.



Что будет с Лигой чемпионов? Не думаю, что турнир умрет. Надо договариваться. Лига чемпионов может стать трамплином в Суперлигу. Условно четыре лучшие команды могут раз в сезон получать путевку в новый главный европейский турнир. Конечно, в Лиге чемпионов станет меньше денег, но у них будет мотивация попасть в Суперлигу, где они смогут обеспечить себе финансирование на несколько лет вперед. Маленькие клубы тоже выиграют – цены на футболистов наверняка вырастут. И если получится продать кого-то в Суперлигу, можно прилично заработать.

Российских клубов не будет там как команд-основателей. Но уверен, «Зенит» или «Спартак» могут там выступить, попав по спортивному принципу через Лигу чемпионов. Там сидят не дураки, все прекрасно понимают, что у России есть аудитория. Я вообще не удивлюсь, если в Суперлиге окажется лучшая команда из Китая. И приведет с собой 1,5 миллиарда человек с огромным телевизионным контрактом. Турнир станет международным. И от этого выиграет футбол.

О создании Суперлиги объявили 12 европейских клубов: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

УЕФА отреагировал жестко, пригрозив клубам баном на участие во всех турнирах и запретом футболистам играть за сборные.

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