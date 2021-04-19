Известны первые итоги Исполкома УЕФА, который проходит 19 апреля.
По информации New York Times, футбольные чиновники проголосовали за изменение формата Лиги чемпионов. Число команд-участниц расширят с 32 до 36, играть будут по кругу без разделения на группы. В плей-офф выйдут восемь команд. Каждый клуб гарантированно проведет по десять матчей.
- В полуфиналах ЛЧ-2020/21 сыграют «Реал» и «Челси», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
- Менее чем за сутки до Исполкома 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги.
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