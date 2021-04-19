19 апреля 12 топ-клубов из Англии, Италии и Испании объявили о создании Суперлиги – турнира-альтернативы Лиге чемпионов. Чиновники УЕФА уже всполошились и выдвинули грандам серьезные ультиматумы: сообщается, что «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» будут исключены из еврокубков.

Конечно, УЕФА тут же представил план изменения структуры ЛЧ, которая будет выглядеть совсем иначе. Но это не мешает нам представить, какой будет Лига чемпионов, если исключить из нее грандов Суперлиги и оставить действующий формат турнира. Все воображаемые участники взяты по актуальному на 19 апреля положению в таблицах АПЛ, Примеры и Серии А.

Англия

Лига чемпионов УЕФА УЕФА проголосовал за изменение формата ЛЧ (NYT) 5 ЧАСОВ НАЗАД

Испания

Италия

Президент УЕФА Александр Чеферин подтвердил информацию, что игроки-участники Суперлиги не смогут выступать на Евро и ЧМ.

Финансовый холдинг США JP Morgan Chase подтвердил финансирование Суперлиги.

Лига чемпионов УЕФА Селюк: «ПСЖ» обязательно войдет в Суперлигу, как и «Бавария» 5 ЧАСОВ НАЗАД