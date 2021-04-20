Президент «Баварии» Герберт Хайнер и председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге заявили, что мюнхенский клуб не станет участником европейской Суперлиги.

«Все члены клуба и болельщики отвергают Суперлигу. «Бавария» стремится к тому, чтобы европейские клубы пережили прекрасное и эмоциональное соревнование, которым является Лига чемпионов, и развивали его вместе с УЕФА. «Бавария» говорит «нет» Суперлиге», – сказал Хайнер.

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«От имени совета директоров я хотел бы заявить, что «Бавария» точно не будет участником Суперлиги. «Бавария» солидарна с Бундеслигой. Возможность представлять Германию в Лиге чемпионов всегда была и остается большим удовольствием для нас. Мы с любовью вспоминаем нашу победу в Лиссабоне в Лиге чемпионов-2020 – такой радостный момент никогда не забыть. Для «Баварии» Лига чемпионов – лучший клубный турнир в мире», – заявил Румменигге.

19 апреля 12 топ-клубов из Англии, Италии и Испании объявили о создании Суперлиги – турнира-альтернативы Лиге чемпионов.

Чиновники УЕФА выдвинули грандам серьезные ультиматумы: сообщается, что «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» будут исключены из еврокубков.

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