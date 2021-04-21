Старт нового формата Лиги чемпионов могут перенести на более ранний срок.
Ранее УЕФА сообщал, что способ розыгрыша турнира обновится в сезоне-2024/25. Но из-за угрозы со стороны Суперлиги сроки могут сдвинуть и ввести новый формат раньше, сообщает La Gazzetta dello Sport. УЕФА также ведет переговоры с инвестиционным фондом о пополнении бюджета Лиги чемпионов за счет пакета финансирования в размере 6 миллиардов евро, пишет Bloomberg.
- В новом формате ЛЧ число команд-участниц расширят с 32 до 36, играть будут по кругу без разделения на группы. В плей-офф выйдут восемь команд. Каждый клуб гарантированно проведет по десять матчей.
- О создании Суперлиги 12 крупнейшими клубами Англии, Италии и Испании было объявлено в ночь на 19 апреля, а уже вечером 20-го проект потерпел крах.
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