Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал возможную отмену полуфинальных матчей Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси». Ранее появлялась информация, что клубы могут подвергнуться санкциям из-за участия в проекте по созданию европейской Суперлиги.

«Сезон уже начался. Телевидению не выгодна отмена матча «Реал» – «Челси», по контракту они потребует возмещения убытков. Вероятность того, что матч «Реал» – «Челси» на следующей неделе не состоится, крайне мала. Но в будущем все будет немного иначе. Клубы понимают, что совершили ошибку, объявив о создании Суперлиги.

Двери УЕФА открыты, но в то же время всем придется нести ответственность за свои действия. Футбол – исключительное, очень интересное явление. Я считаю все эти клубы частью УЕФА, но с определенными людьми у меня, конечно, больше никогда не будет личных отношений. Я всегда могу разделить это», – сказал Чеферин в интервью 24ur

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Первый полуфинальный матч ЛЧ между «Реалом» и «Челси» состоится 27 апреля в Мадриде. Старт – в 22:00 (мск).

Ответная игра пройдет 5 мая и начнется в 22:00 (мск).

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