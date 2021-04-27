Фэнтези – важнейший атрибут многих крупных футбольных ивентов. Самые популярные игры у АПЛ (существует с 1991 года) и ЛЧ (ему около 10 лет). Оба фэнтези устроены просто: нужно собрать команду исходя из определенного бюджета и надеяться, что игроки круто покажут себя в реальной жизни.

Появившийся в 2019 году фэнтези-футбол от Sorare работает по-иному. Во-первых, карточки игроков конечны. Во-вторых, некоторые из них завязаны на блокчейне. В-третьих, в игру можно вкладывать реальные деньги.

В чем уникальность Sorare?

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Главная из названных выше отличительных черт Sorare – работа с технологией блокчейн. Каждая карточка – это NFT-токен. Не будем углубляться в принципы их устройства и работы, но зафиксируем, что все карточки в игре, кроме обычных (о разных видах карточек поговорим ниже), уникальны, их нельзя подделать, скопировать или удалить. А так как в основе технологии NFT-токенов лежит невзаимозаменяемость, то каждая карточка может принадлежать только одному человеку.

Как играть?

Не бойтесь сложных слов выше: для спокойной игры не нужно понимание устройства блокчейна, а вот умение круто выбирать игроков – очень даже. После регистрации на сайте Sorare вам выпадет 10 бесплатных обыкновенных карт. Вероятно, конкретный набор будет зависеть от названных до этого любимых клубов, но это лишь предположение. Выбрав «ПСЖ», я получил с первой же раздачи Кейлора Наваса, Рафинью, Мойзе Кина и горстку ноунеймов.

После того, как вам выдадут 10 карточек, нужно зарегистрироваться на участие в турнирах. Для новых команд сначала будут доступны слабенькие чемпионаты, а с развитием клуба появится возможность заявляться в лиги покруче. Игры в лигах позволяют команде развиваться и получать призы – за места в топ-3 по итогам игровых недель либо начисляют криптовалюту Ethereum (выигрыш может достигать 1 ETH – по курсу на 22 апреля примерно 195 000 рублей), либо редкие карточки.

В команду из пяти футболистов для участия в турнире должен входить один вратарь, хотя бы один защитник, полузащитник и форвард. Пятым игроком можно назначить игрока любой позиции кроме вратарской. Повторять игроков в команде нельзя, а капитаном можно назначить любую карточку, начиная с редкой.

Как и в любом фэнтези, побеждает команда, которая наберет больше очков. Каждый игрок может принести от 0 до 100 баллов, если будет успешен в игре, идущей в зачет турнира. Причем учитываются не только голы, ассисты и матчи на 0, но и перехваты, отборы и прочие не очень заметные футбольные элементы.

Турниры проходят два раза в неделю (с 10:00 пятницы до 10:00 вторника и с 10:00 вторника до 10:00 пятницы) и разделены на разные лиги и дивизионы. Кроме турниров новичков существуют глобальные лиги и региональные, а еще специальные недельные ивенты с различными требованиями для участия.

Какие бывают карточки?

Карточка в Sorare – коллекционный актив, уникальность которого подтверждена блокчейном. По сути, это аналог карточки Panini, но в цифровом пространстве и с возможностью задействовать его в турнирах. А еще карточки Sorare привязаны к конкретному сезону – это вносит в игру интригу, потому что команды постоянно приходится обновлять.

Карточки различаются по редкости. Тираж обычных (Common), которые дают каждому на старте, неограничен и не привязан к блокчейну. То есть у всех команд в игре может быть белая карточка Месси, Роналду или любого другого игрока.

Вторые по редкости – красные (Rare). Их выпускают по 100 штук за сезон, поэтому их нужно добывать, участвуя в турнирах или на трансферном рынке. Аналогичная история с третьими по редкости карточками – Super Rare, которым присвоен синий цвет и тираж в 10 экземпляров за сезон.

Наконец, черную карточку Unique выпускают всего одну на сезон. Получая ее, вы становитесь единственным обладателем конкретного футболиста в игре, пока не решитесь на продажу.

Все карточки, начиная с красных, имеют уникальный номер в блокчейне, а чем выше ее статус, тем больше бонусов в игровой неделе можно за нее получить.

Как работает трансферный рынок Sorare?

Все карточки, кроме обычных, можно продать на трансферном рынке. Он работает по принципам аукциона. При этом важно не ошибиться и сравнить стоимости карточек одного типа. Например, редкие карты разных номеров (помним, что их может быть 100) могут продавать за разные ценники в зависимости от бонусных очков, которые эта карточка может приносить.

Карточки можно покупать за обычные деньги. Через официального финансового партнера игры Ramp или из криптовалютного кошелька, но первый вариант доступен с комиссией в 10% от сделки. А еще каждую неделю на трансферном рынке существует специальный горячий час (с 18:00 до 19:00 воскресенья): тогда на рынок выбрасывается в разы больше предложений о трансферах, чем обычно, а в конце разыгрывается уникальная карта какого-нибудь топа.

Пока что самая медийная трансферная история на платформе связана с игроком РПЛ. 12 апреля Антуан Гризманн прикупил главную молодую звезду «Динамо» Арсена Захаряна и кайфанул от этого в твиттере. В реплаи пришел официальный твиттер москвичей и респектнул французу за правильный выбор.

Непонятно, сколько Антуану пришлось выложить за молодого топчика, но самая дорогая продажа в игре пришлась на уникальную карточку Криштиану Роналду сезона-2020/21. За нее на аукционе выложили 290 тысяч долларов. На этом моменте очень хочется подумать об отсутствии у покупателя мозга, но нет, он безумно счастлив: «Я никогда не купил бы [картину] Пикассо, но я очень счастлив инвестировать 300 тысяч долларов в моего идола». Была в игре и мощная продажа Эрлинга Холанна – за норвежскую суперзвезду коллекционер выложил 125 тысяч долларов.

Самая дорогая коллекция карточек в Sorare принадлежит пользователю Mr.Karuppu. У него 923 карты, среди которых 153 уникальных, общей стоимостью 790 ETH (155 млн рублей). Например, в составе у менеджера помимо суперзвезд (Нойера, Депая, Неймара и других) есть и игроки РПЛ (Влашич, Крал, Акинфеев, Шунин и др.).

Какой оборот карточек?

С каждым месяцем в Sorare становится все больше доступных игроков, потому что компания уже заключила более 130 партнерских контрактов с клубами. Среди них и гранды европейского футбола («Реал», «ПСЖ», «Бавария», «Барселона»), и клубы попроще. РПЛ в игре представлена «Зенитом», «Динамо», «Спартаком», «Локомотивом», «Краснодаром» и ЦСКА, а русские юзеры занимают второе место по количеству времени, проведенному на платформе (в среднем 1 час 15 минут в день).

Оборот карточек Sorare по всему миру составляет уже 11 миллионов евро (в России – 500 тысяч евро) и продолжает расти. В январе 2021 года игроки из 120 стран мира наторговали на 3,5 млн евро. В месяц платформа растет на 55%, а в России даже быстрее – +115% в среднем за месяц.

Как развивается Sorare?

Мощное развитие становится возможным благодаря постоянному притоку инвестиций. На старте в мае 2019-го 550 тысяч евро вложил французский технологический инвестор и миллиардер Ксавье Ньель, еще через год фирма привлекла 4 миллиона вложений от частных инвесторов, одним из которых стал чемпион мира-2014 Андре Шюррле. Тогда же Sorare заключила партнерские отношения с французским разработчиком видеоигр Ubisoft (создали Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy's Splinter Cell).

В конце 2020-го Sorare собрала еще 3,5 млн евро, часть из которых вложил Жерар Пике.

Жерар Пике на Кубке Дэвиса Фото: Getty Images

В феврале 2021 года к проекту присоединились более мощные инвесторы. Венчурные компании Benchmark и Accel, сооснователь Reddit Алексис Оганян, предприниматель Гари Вайнерчук и форвард «Барселоны» Антуан Гризманн. Благодаря этому Sorare получила еще 40 миллионов евровалюты. Инвестиции планируется направить на маркетинг, расширение команды разработчиков и запуск мобильного приложения. Амбициозны планы компании и в экспансии клубов: в Sorare хотят лицензировать все команды топ-20 лиг.

Статистический партнер Sorare – Opta. Именно через одно из главных аналитических агентств в мире платформа получает данные о перфомансе игроков, а затем пересчитывает в балльную систему для подсчета очков.

Sorare еще далеко до конкурентов?

Даже спустя год фэнтези на платформе все еще сырой и не очень интуитивный. Если новый пользователь перед стартом не почитает гайд о том, как играть, то разобраться будет почти нереально. Вероятно, поэтому игра пока далека от захвата той же аудитории, что есть у фэнтези АПЛ (больше 8 млн участников в сезоне-2020/21). Но концепт Sorare безумно крутой и направленный на будущее, так что у платформы высокие шансы на рост популярности и бурное развитие.

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