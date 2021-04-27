Главные матчи еврокубков уже здесь – совсем скоро мы узнаем, кто сыграет за трофей Лиги чемпионов. Первого финалиста определят «Реал» и «Челси». Идейные враги УЕФА продолжили участие в ЛЧ, несмотря на организованный бунт и открытую неприязнь со стороны Александера Чеферина. «Челси» в числе первых вышел из Суперлиги, и потому к нему вопросов у УЕФА меньше. Но далеко не факт, что негативная обстановка вокруг «Реала» сильно поможет команде Тухеля.

Кто посмотрит матч по ТВ

«Мадрид» по обыкновению страдает от избытка травмированных игроков. Серхио Рамос не играл за «Реал» с середины марта, а свежие потери – Федерико Вальверде, Тони Кроос, Лукас Васкес и Ферлан Менди. Все они пропустили по три или четыре встречи мадридцев.

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У «Челси» все проще – нет только Маттео Ковачича. Хорват – основной футболист лондонцев, но точно не ключевой, и обойтись без него проблем возникнуть не должно.

Форма

«Реал» остается без побед в трех матчах из четырех последних. При этом мадридцы все время играют вничью, а последнее поражение датировано 30 января, когда команду Зидана шлепнул «Леванте». Учитывая победы над «Барсой» и «Ливерпулем», за последний месяц мадридцы все же могут себя похвалить.

«Порту» – «Челси» Фото: Getty Images

«Челси» долго не проигрывал под руководством Тухеля, но в апреле сдался и уступил сразу два раза. Если поражение от «Порту» можно понять и простить, то жуткий слив 2:5 в игре с «Вест Бромвичем» – вряд ли. Зато лондонский клуб вышел в финал Кубка Англии, в полуфинале одолев «Сити» – хорошее достижение, оно должно придать уверенности.

Лицом к лицу

«Реал» и «Челси» встречались в официальных матчах лишь однажды – это было почти 23 года назад. В августе 1998-го лондонцы одолели мадридцев в Суперкубке УЕФА. Единственный мяч забил Густаво Пойет.

Всего команды провели три встречи. Еще две – в товарищеском предсезонном турнире. Оба раза, в 2013-м и 2016-м, выигрывал «Реал».

Лучший бомбардир в истории противостояния до сих пор играет в составе «Реала». Это Марсело – за два товарищеских матчах он забил «Челси» три мяча и отдал один ассист.

Эден Азар в составе «Челси» дважды забивал «Реалу», теперь он может сыграть за «Мадрид» против лондонцев.

«Реал» сохранил 12 футболистов из состава, заявленного на матч с «Челси» в 2016 году.

В «Челси» по-прежнему выступает четыре игрока из того состава.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Аналитики совсем не верят в победу лондонского клуба и дают на победу «Челси» коэффициент 3,36. Ничья – более вероятный исход и идет за 3,17. Больше всего букмекеры рассчитывают на победу «Реала»: кэф на мадридцев равен 2,43, что тоже не мало, но меньше других исходов.

В полуфиналах Лиги чемпионов давно не было таких непредсказуемых пар, и именно поэтому кэфы на все исходы матча завышены. «Реал» здорово прошелся по «Ливерпулю», а «Челси» не очень уверенно обыграл «Порту» – именно поэтому мадридцы все же выглядят предпочтительнее.

Где смотреть

В прямом эфире встречу можно посмотреть на «Матч ТВ». Стартовый свисток прозвучит 27 апреля в 22:00 (мск). Также читайте на Eurosport.ru онлайн-трансляцию – ищите ее по ссылке

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