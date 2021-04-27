Однажды Александра Мостового и Валерия Карпина пригласили на ТВ-эфир о русской «Сельте». В гримерке редактор программы разогревал гостей и спрашивал: «Вы ведь играли с Клодом Макелеле. Есть какие-нибудь истории про него?» Мостовой долго морщил лоб и что-то вспоминал, но потом признал: Макелеле был самым обычным парнем, который просто очень много вкалывал.

Точно так же Клода воспринимал и Флорентино Перес. В начале нулевых президент «Реала» плотно приболел ониоманией, поэтому бессистемно скупал всех, кто хоть раз его впечатлил. Среди трансферов импульсивного Переса оказался и Макелеле, которого подписали из «Сельты» за 14 млн евро. Изначально Клод приходил, чтобы заменить более-менее яркого и техничного Редондо, но стиль француза был совсем другим.

Клод Макелеле в «Сельте» Фото: Getty Images

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Невысокий Клод отбирал мячи (как правило, без фола), отдавал ближнему и снова уходил в тень. С одной стороны, Макелеле не делал ничего особенного – всего лишь стабильно и грамотно выжигал центр поля. С другой стороны, француз позволял креативным игрокам (Зидану, Гути, Фигу и так далее) вообще не париться о возвращении в оборону. Даже если кто-то обрезал, Клод сразу устанавливал блокпост и аккуратно запускал новую атаку «Мадрида».

Четче всех плюсы Макелеле обрисовал Висенте дель Боске: «Он идеальный игрок. Превосходные физические данные, техника, видение поля. Он практически не нарушает правил, а еще у него фантастическая работоспособность». Неудивительно, что в команде обожали скромного парня, который никогда не подводил, но всегда выручал. Правда, вклад Клода замечали все, кроме Флорентино Переса.

Есть две версии легенды о том, почему Макелеле разругался с боссом «Реала». Первая звучит так: летом 2003-го мадридские звезды узнали, сколько зарабатывает Клод, и послали его к президенту за новым контрактом. Лидеры «бланкос» не сомневались, что Перес поднимет французу зарплату, но Фло в ярости выгнал опорника из кабинета – босс не считал, что Макелеле достоин улучшенных условий.

Если верить второй версии, то Клод сам осознал, что пора прокачивать договор. «Я бегаю в три раза больше Бекхэма, а мне достаются крохи со стола», – такую цитату приписывают обиженному французу. Впрочем, Переса все равно не впечатлила статистика пробега – начальник тут же свернул переговоры о повышении.

Клод Макелеле против «Расинга» Фото: Getty Images

Тогда Клод ушел в «Челси» за 20 млн евро: формально «Реал» заработал на трансфере 6 млн, а фактически потерял одного из ключевых игроков. Важно понимать тогдашний порядок сумм: Абрамович дал французу 200 тысяч евро в месяц чистыми, и этот оклад в два раза превышал зарплату Клода в Испании. То есть Перес платил опорнику всего 1,2 млн евро в год – примерно в 4-5 раз меньше, чем фронтменам вроде Роналдо. Теперь ясно, почему Клод так обиделся.

Почему ту продажу называют «проклятием Макелеле»?

Флорентино Перес мог тихо продать Клода и подписать нового игрока, но президента ужасно возмутило, что Макелеле посмел торговаться за контракт. «Мы не будем по нему скучать. У него средняя техника, ему не хватает скорости, чтобы обыгрывать соперников, а девяносто процентов его передач – назад или поперек поля. Еще Клод не умеет играть головой. Скоро вы про него забудете», – вещал Перес. Над этой репликой смеются до сих пор – тем более, Зинедин Зидан еще в 2003-м высказался гораздо мудрее. «Зачем наносить еще один слой золотой краски на Bentley, если ты вынимаешь из нее двигатель?» – недоумевал француз.

Клода предельно адекватно оценили в Англии: Моуринью даже уверял, что позиция полезнейшего Макелеле стала нарицательной и должна называться именем застенчивого опорника. Зато Перес остался с напрочь разбалансированной полузащитой (в центре пыхтели Бекхэм и Гути) и узнал, что такое настоящее проклятие.

Клод Макелеле против Карлоса Тевеса Фото: Getty Images

Во-первых, без трудолюбивого Макелеле результаты «Реала» мгновенно упали: в сезоне-2003/04 команда плюхнулась на четвертую строчку в Примере и вылетела от «Монако» в ЛЧ.

Во-вторых, позже Фло спустил кучу денег на новых опорников, но никто не приближался к уровню Клода.

Например, Гравесен, из которого лепили брутала и супергероя, оказался просто слабым, а Пабло Гарсия в каждом матче зверски фолил. Других парней (вроде Хави Гарсии) брал уже Рамон Кальдерон, но проклятие Макелеле распространялось на весь клуб, а не только на Переса. Логично, что стабильных и вменяемых ЦПЗ пришлось ждать очень долго – примерно до эпохи Алонсо, Ласса и Хедиры.

Но печальнее всего проклятие Клода сказывалось на ЛЧ: «Мадрид» годами слетал в первой же стадии плей-офф. Даже когда «бланкос» были в относительном порядке и забирали золото Ла Лиги, их выносили в 1/8 финала Лиги чемпионов – это продолжалось шесть сезонов подряд. Беспомощностью «Реала» пользовались абсолютно все – от «Ромы» до «Лиона». Звучит зловеще, но черная серия оборвалась лишь в 2011 году – «Мадрид» дошел до полуфинала ЛЧ сразу после того, как Клод объявил, что завершит карьеру в конце сезона. Настоящая мистика.

Чему тот кошмар научил Флорентино Переса?

Катастрофическое прощание с Макелеле стоило президенту должности. В середине нулевых Перес ушел, потому что осознал: его стратегия с приобретением суперзвезд совершенно не работает. Спустя четыре года Флорентино вернулся совсем другим. Он реже влезал в тренерские дела, отказывался от соблазнительных покупок и лишь изредка позволял себе импульсивные траты (например, взял Хамеса после ЧМ в 2014-м).

Но главный урок Перес все же усвоил: никогда не стоит вербально пинать уходящего игрока – разумнее пожелать ему удачи и поблагодарить за годы в «Мадриде». Потому что дипломатичное лицемерие лучше яркой правды, которая позже выставит тебя лузером и недалеким болтуном.

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