Сегодня авторы «Точки xG» нашли сильные стороны полуфиналиста Лиги чемпионов – мадридского «Реала». А еще поняли, кто привел команду к промежуточному успеху.
В ближайшие 7,5 минут вы узнаете:
  • Зидан размазал «Ливерпуль» и «Барсу» через оборону. Как?
  • Нашел новые роли для старых игроков «Реала»
  • Затащил сезон в сложных условиях
  • «Реал» больше не команда личностей, а тренерский проект
  • Зидан сделал топа из Винисиуса и готовит к этому Родриго
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Что такое «проклятие Макелеле»? Худшая продажа в жизни Переса
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  • «Реал» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с «Челси». Первый матч состоится в Испании 27 апреля и начнется в 22:00 (мск).
  • Мадридцы занимают второе место в Ла Лиге. Отставание от «Атлетико» – 1 очко.
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25/04/2021 В 06:30