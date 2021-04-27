Сегодня авторы «Точки xG» нашли сильные стороны полуфиналиста Лиги чемпионов – мадридского «Реала». А еще поняли, кто привел команду к промежуточному успеху.

В ближайшие 7,5 минут вы узнаете:

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«Реал» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с «Челси». Первый матч состоится в Испании 27 апреля и начнется в 22:00 (мск).

Мадридцы занимают второе место в Ла Лиге. Отставание от «Атлетико» – 1 очко.

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