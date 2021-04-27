«Реал» преодолел кризис начала сезона и ворвался в полуфинал Лиги чемпионов. Разумеется, команда Зидана считается фаворитом.
Победа «Реала» – 2,47
Ничья – 3,06
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Победа «Челси» – 3,30
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