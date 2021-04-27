«Реал» удержал ничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Челси».

Лондонцы мощно давили на старте и реализовали один из моментов. На 14-й минуте Кристиан Палисик открылся под передачу Антонио Рюдигера из глубины, улетел от защитника, обошел голкипера Тибо Куртуа и пробил в створ точно мимо соперников, стоявших на линии ворот.

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«Мадрид» сравнял практически с первого голевого шанса. Карим Бензема оказался с мячом после поочередных скидок Каземиро и Эдера Милитао, не подпустил к владению никого из футболистов «Челси» и точно пробил с разворота.

После перерыва темп заметно упал, «синие» продолжили давление, но команды согласились на равный счет.

1:1 – «Реал» и «Челси» разошлись ничьей на стадионе «Альфредо ди Стефано».

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов пройдет в Лондоне 5 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Карим Бензема забил 71-й мяч в Лиге чемпионов и делит четвертое место в списке лучших бомбардиров турнира с другой легендой «Реала» Раулем Гонсалесом.

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