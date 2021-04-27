Лучшая характеристика стартовых 20 минут – действия Н'Голо Канте: он совершил больше атакующих действий, чем весь мадридский «Реал». На шестой минуте француз обвел Тони Крооса, на 10-й – Начо, а на 13-й – Каземиро. Через минуту после третьей обводки Канте «Челси» открыл счет: Кристиан Палисик принял мяч в штрафной после шикарной закидушки Рюдигера, разметал по газону Тибо Куртуа и всех защитников «Мадрида», после чего расстрелял ворота – 1:0.

Палисик – первый американец, забивший в полуфинале Лиги чемпионов.

Также Палисик забил самый молодой мяч «Челси» в полуфинале турнира – он сделал это в возрасте 22 лет и 221 дня.

Гол в ворота «Реала» позволил Палисику обогнать Дамаркуса Бисли и стать лучшим бомбардиром ЛЧ среди американских игроков. На счету Кристиана – 5 мячей. Бисли второй с четырьмя голами.

Матч в Мадриде стал 100-м для Мэйсона Маунта в составе «Челси». В январе игроку исполнилось 22 года.

Лига чемпионов УЕФА Голу Бензема предшествовал фол. Или все чисто? ЧАС НАЗАД

Ближе к середине тайма «Реал» собрался: на 23-й минуте Карим Бензема попал в штангу, а через шесть минут сравнял счет. После подачи с углового Каземиро выиграл воздух, скинул на Милитао, который продлил во вратарскую, где мяч уже ждал Бензема: подбил мяч лбом самому себе, опустил на газон и вмазал под перекладину с пары метров – 1:1.

Карим Бензема забил 71-й мяч в Лиге чемпионов и догнал легенду «Реала» Рауля. Вместе с испанцем Карим делит четвертое место в топе лучших бомбардиров ЛЧ. Выше только Роберт Левандовский, Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Бензема забивал в четырех разных полуфиналах Лиги чемпионов: в 2013-м «Боруссии», в 2014-м и 2018-м – «Баварии», теперь от француза пострадал «Челси».

Тройка лучших французских бомбардиров в плей-офф ЛЧ: у Бензема 20 голов, у Килиана Мбаппе – 13, у Тьерри Анри – 12.

Зидан и Тухель в четвертый раз сыграли между собой вничью – это самый популярный результат в истории взаимоотношений тренеров. Зизу ни разу не обыгрывал команды немца, в активе Тухеля – одна победа над французом.

«Реал» все еще не проигрывает в плей-офф: 2 победы над «Аталантой», победа и ничья с «Ливерпулем», ничья с «Челси».

Ответный матч пройдет в Лондоне 5 мая. Старт – в 22:00 (мск).

Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Стамбуле.

Лига чемпионов УЕФА «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом матче 1/2 ЛЧ 2 ЧАСА НАЗАД