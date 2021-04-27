«Реал» чудом остался в игре после кошмарного полуфинала Лиги чемпионов. «Челси» визуально доминировал в этом матче, создал 1,70 xG (у «бланкос» только 0,76) и пять раз пробил в створ Тибо Куртуа. У мадридской команды лишь один выстрел в раму, превратившийся в единственный гол, – на большее атака испанцев оказалась не способна. Один Тимо Вернер создал больше ожидаемых мячей (0,98 xG), чем все нападение Зизу вместе взятое.

Но и к банке Карима Бензема есть вопросы. После кросса Марсело мяч полетел сначала к Каземиро, тот головой скинул в центр Эдеру Милитао, бразилец дальше продлил атаку на Бензема, и Карим двумя касаниями вмазал под перекладину.

Журналисты испанского радио Marca дозвонились бывшему арбитру Хуану Андухару Оливеру и попросили его прокомментировать все спорные эпизоды матча на стадионе «Альфредо ди Стефано». 72-летний эксперт отдельно остановился на голе Бензема. «Каземиро совершил явный фол на [Сесаре] Аспиликуэте в моменте с забитым мячом. То, что он оперся на сопернике, – это совершенно точно нарушение правил. Гол нельзя было засчитывать», – заявил Андухар Оливер.

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В конце матча бывший судья заявил, что неудовлетворен работой голландского рефери Данни Маккели. «Мне не нравится Маккели, он пытался сделать всех счастливыми. А ему следовало отменить гол Бензема за фол Каземиро и быть строже в дисциплинарной части. Это было домашнее судейство», – проворчал Хуан.

Интересно, что сам Аспиликуэта, на котором и нарушил правила Каземиро, ничего не сказал про правильность забитого мяча. «Карим Бензема положил невероятный гол, он – очень хороший нападающий. Он падал, но получил скидку и тут же реализовал шанс. Нам нужно лучше готовиться к следующему матчу», – ответил капитан «Челси» в эфире BT Sport (цитата по BBC ).

А как считаете вы? Все ли чисто у Бензема или гол нельзя было засчитывать из-за фола Каземиро?

ГОЛ БЕНЗЕМА ЗАБИТ ПО ПРАВИЛАМ? Да, фола Каземиро не было Нет, но это домашнее судейство Нет, Каземиро фолил, отменяем

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