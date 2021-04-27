В первом матче против «Челси» Зинедин Зидан сыграл роль школьника, которого заставили переписывать контрольную. Стартовые 45 минут «Реал» сдал на безнадежную двойку, но во втором оправился и подтянул оценку до «удовлетворительно». Спасибо французу, который отказался от романтичной идеи об активном прессинге уже в перерыве.

До этого «Реал» агрессивно встречал «Челси» на чужой половине. Давление по центральным защитникам запускал Лука Модрич: он поднимался на одну линию с Винисиусом и Каримом Бензема и подталкивал партнеров к прессингу. Часто к давлению примыкали Каземиро и Тони Кроос, а Эдер Милитао и Начо Фернандес по инерции выпрыгивали за Мэйсоном Маунтом и Кристианом Палисиком (те смещались к центральной линии, чтобы пораньше встретиться с мячом).

Вклад Модрича в прессинг «Реала»: его смещение в переднюю линию подстегивает Бензема активнее давить на защитников «Челси». Фото: Other Agency

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Агрессивный прессинг «Реала». На чужой половине одновременно разместились семь игроков. Фото: Other Agency

Итог: «Челси» получал гигантские зоны на чужой половине. Команда Томаса Тухеля легко прошила «Реал», получила 19 касаний в штрафной и 20 – в зоне перед ней. Это вылилось в двукратный перевес по ударам (7:3), но привело лишь к одному голу – через забег Палисика за спину защитникам, аналогичный которому просиял уже на 1-й минуте.

В остальном «Челси» либо не закрывал выпады ударами (как на 22-й и 23-й минутах, когда Палисик и Н’Голо Канте неудачно покатили на Тимо Вернера), либо не забивал очевидное (как Вернер на 10-й минуте). Команде Тухеля не хватало строгости и решительности в финальной трети. «Реал» сыпался, как горящее здание, но «Челси» не мог за это наказать. «Счет первого тайма расстраивал. Нужно было сохранить спокойствие и уверенность», – подчеркнул Тухель после матча.

В ответ команда Зидана забила со второго же удара по воротам Эдуара Менди. В эпизоде с голом Бензема «Челси» можно покритиковать за гнусную защиту на стандарте. Против Каземиро на дальней штанге оказался Сесар Аспиликуэта, Милитао во вратарской встретили Джорджиньо и Палисик – неудивительно, что игроки «Реала» победили в этих дуэлях.

К перерыву главным итогом матча был смелый план Зидана без мяча. «Челси» легко выходил из-под дикого давления «бланкос», но не смог забить больше одного. Соперник ответил ультраэффективностью: одним голом с трех ударов.

На второй тайм «Реал» вышел более сдержанной командой. Модрич перестал подниматься к Бензема и Винисиусу, команда перешла на осторожную схему 5-1-3-1. Плюс Начо и Милитао больше не выбрасывались из первой линии: они передавали Маунта и Палисика, если те отскакивали вглубь.

Новая, осторожная система «Реала» в защите. Игроки располагаются не так высоко. Фото: Other Agency

«Челси» уткнулся в трудности при развитии атак. Во втором тайме команда Тухеля проиграла по ударам (4:6), а число ее касаний в чужой штрафной упало до девяти. В этих условиях на поле выскочили Кай Хаверц и Хаким Зиех, которые должны были создать для «Челси» больше пространства. Замены вернули Тухелю контроль над игрой, но не принесли моментов. «Второй тайм получился тактическим. Еще вы могли заметить, что команда устала», – резюмировал немецкий тренер.

К общему игровому рисунку добавилась пара деталей. Например, великая игра Н’Голо Канте. Эксперт BBC Клинтон Моррисон отметил: «Канте был идеален, особенно во втором тайме. Он обрывал атаки «Реала» и мчался вперед. Канте должен играть за «Челси» каждый матч. Он главный игрок этой команды».

В остальном ответная игра должна стать продолжением второго тайма. Правда, «Реалу» это будет уже не так выгодно. После гола Палисика команде Зидана надо забить как минимум один. Закрытый и осторожный стиль таким задачам не соответствует.

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