«Перед 1/8 финала Лиги чемпионов я сказал Килиану Мбаппе, что побеждал «Барселону» всего однажды, когда тренировал «Эспаньол». Килиан ответил: «Окей, завтра вы выиграете у «Барсы» во второй раз». После матча он смеялся и повторял: «А я говорил!» – история Маурисио Почеттино рисует Мбаппе самонадеянным и наглым футболистом. Такой и должна быть мегазвезда: в 2021-м году Килиан входит в 5% лучших форвардов Европы по голам (без пенальти), в 3% – по xG (тоже без пенальти), в 1% – по удачным обводкам и в 100% беспокойств Пепа Гвардиолы.

Наша рубрика помогает коучу «Сити» уже во второй раз подряд. Методика и адресат не изменятся. Как и в тексте про Эрлинга Холанна, мы изучили неудачные матчи Мбаппе с точки зрения xG. Такой анализ подсветит команды, которые отрезали форварда «ПСЖ» от опасных моментов.

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

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Возьмем планку в 0,1 xG. В сезоне-2020/21 Мбаппе не превзошел ее в восьми матчах. Из интересного: Килиан выбил 0 ожидаемых голов 21-го февраля, когда играл против «Монако» Александра Головина, и 0,1 xG в ответке с «Баварией».

Единственной командой, которая справилась с Мбаппе дважды, стал «Лилль». Видимо, штаб Кристофа Гальтье четко понимает, какие инструменты помогают против француза. Тот факт, что «Лилль» останавливал Мбаппе не один раз, убеждает: это не случайность.

Обратимся к последнему матчу команды против «ПСЖ». Он отгремел 3 апреля и расстроил команду Почеттино скромным поражением 0:1.В этом матче «ПСЖ» больше владел мячом (64% на 36%), а структура команды строилась на приеме лавольпианы – это когда один из полузащитников (в случае с «ПСЖ» – Леандро Паредес) смещается в первую линию, чтобы помочь с развитием атак.

Движение одного из игроков по цепочке меняет строй всей команды. Вслед за Паредесом в более глубокую позицию отскакивал Идрисса Гуйе, а полегчавший центр заполнял Неймар.

«Лилль» ответил на эту систему компактной схемой 4-4-2. Первая и средняя линии не оставляли свободных зон и двигались плотным блоком. Такой концепт оказался устойчивым к махинациям «ПСЖ» в атаке.

Стартовые условия матча «ПСЖ» против «Лилля»: смещения парижан и компактная схема их соперников. Фото: Other Agency

Мбаппе в умных движениях команды не участвовал. Он играл более прямолинейную роль. В первом тайме Килиан включался в атаку с левого фланга. В задачи форварда входил поиск зон у края – на этом участке он набил 24 из 35 касаний за тайм.

Типичная позиция Мбаппе в первом тайме против «Лилля». Форвард «ПСЖ» играл близко к флангу. Фото: Other Agency

«Лилль» ответил на широкую позицию Мбаппе двойной опекой. Тьягу Джало, который играл правого защитника, не давал Килиану развернуться к воротам. Ренату Саншиш пресекал ранние передачи на Мбаппе. Португальский полузащитник сменил позицию специально под дуэль с Килианом: согласно WhoScored, в сезоне-2020/21 Саншиш часто играет в центре поля, но против парижан Ренату выскочил на правом фланге.

Двойная опека «Лилля» против Мбаппе. В ней участвовали Саншиш и Джало. Фото: Other Agency

Охрана спереди и сзади не давала Мбаппе открываться под передачи. Если Килиан и получал мяч, на приеме он сталкивался сразу с двумя соперниками. Иногда к ним подтягивался и третий – ближайший центральный полузащитник Бенжамин Андре.

Во втором тайме Мбаппе сбежал от этой компании на правый фланг и на некоторых отрезках Килиан включался в центре. Принципы защиты «Лилля» от этого не изменились. У края звездного форварда «ПСЖ» встречали фулбек и вингер (теперь – Джонатан Бамба и Рейнилдо Мандава), а в центре – Свен Ботман.

Мбаппе в окружении игроков «Лилля». Фото: Other Agency

Кучную опеку «Лилля» дополнила пара деталей. Во-первых, никто из игроков Гальтье не рисковал играть с Мбаппе на опережение. Единственным исключением стал Бубакари Сумаре, и тот выбегал вперед лишь в самых надежных ситуациях. Во-вторых, «Лилль» избирательно реагировал на рывки Килиана в штрафную. Иногда защитники игнорировали забегания Мбаппе, иногда (как Ботман на скриншоте ниже) делали это с опаской.

Реакция Ботмана на рывок Мбаппе. Защитник «Лилля» делает полшага влево и назад. После этого он резко отскочит в исходную позицию. Это позволит как отрезать пас на Килиана, так и не провалиться в первой линии. Фото: Other Agency

Итог – за матч против «Лилля» Мбаппе нанес всего один удар на 15-й минуте. Даже в эпизоде, когда Килиан выскочил на острую позицию, его не отпускал соперник: Джало мешал ему до конца.

Единственный удар Мбаппе по воротам «Лилля». Джало сопровождает его до самого момента выстрела. Фото: Other Agency

Если по пунктам, принципы «Лилля» в защите от Мбаппе выглядели так:

Двойная опека (от приема и разворота);

Никакой игры на опережение;

Аккуратный подход к забеганиям;

Самоотдача в отдельных эпизодах.

По этим задумкам видно: Гальтье высоко оценивает скиллы Мбаппе. После победы «ПСЖ» над «Барселоной» в первом матче 1/8 финала тренер «Лилля»

с комплиментами в адрес Килиана: «Хочу отдельно поздравить Мбаппе. Он прославляет французский футбол и французскую тренерскую школу».

С Гальтье согласен и Гвардиола. Пеп назвал Мбаппе игроком, который способен выиграть матч в одиночку, и сравнил его с Лионелем Месси, Криштиану Роналду и Неймаром.

Согласится ли Гвардиола с защитными методами Гальтье? На уровне инструментов – возможно. На уровне системы – вряд ли. Ради победы над «ПСЖ» «Лилль» отошел от активного прессинга. Если по сезону PPDA команды (эта цифра описывает прессинг; чем ниже PPDA, тем активнее давит команда) составляет 10,32, то в парижском матче он подскочил до 16,94. Гвардиола вряд ли пойдет на более осторожный тип защиты. «Манчестер Сити» скорее задушит «ПСЖ» прессингом, чем уйдет в оседлую оборону.

Тем не менее, принципы двойной опеки, внимания к рывкам и игре на опережение подходят и системе Гвардиолы. Они во многом определят, возьмет ли тренер «Сити» первую за 10 лет ЛЧ.

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