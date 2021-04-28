Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на игру нападающего «Реала» Карима Бензема в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси».
«Хорошая работа, брат», – написал Нурмагомедов инстаграме и прикрепил фото француза с матча.
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Голу Бензема предшествовал фол. Или все чисто?
- «Реал» сыграл вничью с «Челси» со счетом 1:1. Бензема отличился забитым мячом, у лондонцев забил Кристиан Палисик.
- Ответная встреча состоится 5 мая.
- 19 марта Хабиб объявил об окончательном уходе из спорта.
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