Опубликовано 28/04/2021 в 06:50 GMT

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на игру нападающего «Реала» Карима Бензема в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси».

«Хорошая работа, брат», – написал Нурмагомедов инстаграме и прикрепил фото француза с матча.

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«Реал» сыграл вничью с «Челси» со счетом 1:1. Бензема отличился забитым мячом, у лондонцев забил Кристиан Палисик.

Ответная встреча состоится 5 мая.

19 марта Хабиб объявил об окончательном уходе из спорта.

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