Первый раунд битвы денежных мешков состоится вечером 28 апреля – «Пари Сен-Жермен» примет «Манчестер Сити», а шейхи определят, кто круче прокачал команду. «ПСЖ» уже выходил в финал, а «Сити» пока не добирался до главного матча сезона, но мотивация парижан от этого вряд ли пострадает.
Кто посмотрит матч по ТВ
Команды подходят к битве в оптимальных составах. Вряд ли травмированного Берната можно назвать серьезной потерей для команды Маурисио Почеттино – испанец в последний раз выходил на поле еще при Томасе Тухеле. На старте чемпионата Франции Бернат порвал крестообразную связку, а при таких повреждениях восстановление быстрым не бывает.
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«Сити» также сыграет с «ПСЖ» сильнейшими – манкунианцы рисковали лишиться Кевина де Брёйне, но бельгийцу повезло: из-за легкого повреждения в матче с «Челси» он пропустил только встречу с «Астон Виллой», а в финале Кубка Лиги против «Тоттенхэма» уже был в строю.
Кевин де Брёйне
Фото: Getty Images
Форма
У «Манчестер Сити» нет серьезных проблем с результатами. Единственная обидная оплошность – поражение от «Челси» в полуфинале Кубка Англии. В АПЛ «горожане» оступаются крайне редко – лишь два раза за весь 2021 год. При этом команда Пепа совершенно разучилась играть вничью – в последний раз «Сити» делил с кем-то очки еще в декабре прошлого года.
«ПСЖ» имеет проблемы в национальном чемпионате. Парижане не лидируют – это уже необычно, но хуже, что клуб проиграл прямому конкуренту, «Лиллю». Команда Почеттино прошла в Лиге чемпионов «Барселону» и «Баварию», и только поэтому «Манчестер Сити» не стоит считать себя фаворитами.
Лицом к лицу
- Команды встречались в официальных матчах три раза.
- Впервые это произошло в 2008 году, тогда «ПСЖ» и «Сити» играли в одной группе Лиги Европы. Они сыграли вничью (0:0) и вышли в плей-офф втроем вместе с «Твенте».
- В 2016-м уже в статусе богатых грандов команды столкнулись в четвертьфинале ЛЧ. В полуфинал вышел «Сити» – 2:2, 1:0.
- Лучший бомбардир матчей между «ПСЖ» и «Сити» – Кевин де Брёйне, который забил два мяча.
- С последней встречи команд в составе парижан по-прежнему играют четыре футболиста – Анхель ди Мария, Маркиньос, Преснель Кимпембе и Лейвен Курзава.
- За все еще выступают трое – Кевин де Брёйне, Серхио Агуэро и Фернандиньо.
Ориентировочные составы
Котировки букмекеров
Победа «ПСЖ» – 3,36
Ничья – 3,79
Победа «Манчестер Сити» – 2,11
Несмотря на высокие коэффициенты на парижан, вряд ли они выглядят безнадежно перед первой игрой. Команда Почеттино способна не только не проиграть, но и уверенно вынести «Сити», который в последнее время показывает не такую доминирующую игру, как в течение сезона. При таких раскладах стоит рассмотреть ставку «Париж» не проиграет» за 1,78.
Где смотреть
В прямом эфире встречу можно посмотреть на «Матч ТВ». Стартовый свисток прозвучит 28 апреля в 22:00 (мск). Также читайте на Eurosport.ru онлайн-трансляцию – ищите ее по ссылке.
КТО ПОБЕДИТ В ПЕРВОМ МАТЧЕ?
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