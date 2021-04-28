Главный тренер «Челси» Томас Тухель не пожал руку вратарю «Реала» Тибо Куртуа после матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

Когда встреча завершилась, Куртуа подошел к немецкому специалисту и протянул ему руку, но реакции не последовало – Тухель не заметил бельгийца, так как шел за объятиями к Антонио Рюдигеру. Болельщики «Челси» оценили неосознанный поступок главного тренера – теперь он нравится фанатам еще больше.

«За это я куплю Тухелю пиво», – написал один из поклонников.

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«Лол, я люблю Тухеля», – отреагировал другой.

«Тухель постоянно думает о своих парнях. Даже не поклоняется фанатке-Азару, как мы, болельщики «Челси», – пошутила поклонница лондонцев.

Тибо Куртуа и Эден Азар до «Реала» выступали за «Челси».

«Реал» сыграл вничью с «Челси» со счетом 1:1. Бензема отличился забитым мячом в составе «Мадрида», у лондонцев забил Кристиан Палисик.

Ответная встреча состоится 5 мая.

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