Жена защитника «Челси» Тьяго Силвы Изабель да Силва раскритиковала другого игрока лондонцев, Тимо Вернера. Женщина полыхнула после того, как немец не реализовывал несколько моментов в матче с «Реалом».

«Это карма, ребята. В каждой моей команде есть нападающий, который все время не может забить. Этот Вернер, как его зовут? Verme! (червь – португальский)», – была категорична жена Силвы в сторис инстаграма.

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Вернер нанес четыре удара за матч, два из них – в створ. Он получил оценку 6,8 на WhoScored.

«Реал» сыграл вничью с «Челси» со счетом 1:1. Бензема отличился забитым мячом в составе «Мадрида», у лондонцев забил Кристиан Палисик.

Ответная встреча состоится 5 мая.

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