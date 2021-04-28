В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» дома уступил «Манчестер Сити» со счетом 1:2.

Счет открыл защитник «ПСЖ» Маркиньос – бразилец замкнул подачу Анхеля ди Марии с углового на 15-й минуте.

Во втором тайме после заброса Кевина де Брёйне на 61-й минуте ошибся Кейлор Навас – мяч отскочил от газона в штрафной и влетел в ворота. Спустя семь минут «Сити» забил второй – прямым ударом со штрафного отличился Рияд Марез.

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На 77-й минуте прямую красную карточку получил Идрисса Гуйе, который жестко сфолил на Илкае Гюндогане.

Ответная встреча состоится 4 мая на «Этихаде».

В финале победитель встретится с «Реалом» или «Челси», которые в первом матче сыграли вничью (1:1).

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