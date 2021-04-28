Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поздравил нападающего «Реала» Карима Бензема с голом в ворота «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов.

Француз забил свой 71-й мяч в турнире и догнал легенду «Реала» Рауля. Вместе с испанцем Карим делит четвертое место в топе лучших бомбардиров ЛЧ. Выше только Роберт Левандовский, Лионель Месси и Криштиану Роналду.

«Отличная работа, брат», – написал Хабиб в сторис инстаграма.

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В первом полуфинальном матче ЛЧ «Реал» сыграл вничью с «Челси» со счетом 1:1.

Ответная встреча состоится 5 мая в Лондоне и стартует в 22:00 (мск).

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