Форвард «Челси» Оливье Жиру и вратарь «Реала» Тибо Куртуа обсудили сэйв бельгийца после удара Тимо Вернера в перерыве полуфинального матча между мадридцами и лондонцами.

На 10-й минуте матча «Челси» удалась острейшая контратака: Маунт прорвался по левому флангу и забросил мяч на дальнюю штангу, Палисик скинул дальше на Вернера – Тимо пробил из вратарской в нижний угол, но Куртуа спас «Реал» и украл гол у немца. Позже в подтрибунном помещении Жиру и Куртуа обменялись мнениями об этом моменте.

«Сэйв после удара Тимо! Уффф...!», – выразил Жиру респект вратарю «Реала».

Лига чемпионов УЕФА «Червь!» Жена Силвы оскорбила Вернера из-за игры с «Реалом» 6 ЧАСОВ НАЗАД

«Я просто выставил ногу вот так», – ответил Куртуа и показал движение, которым совершил сэйв.

В первом полуфинальном матче ЛЧ «Реал» сыграл вничью с «Челси» со счетом 1:1.

Ответная встреча состоится 5 мая в Лондоне и стартует в 22:00 (мск).

Лига чемпионов УЕФА «Куплю ему пиво». Тухель не пожал руку Куртуа и порадовал фанов 8 ЧАСОВ НАЗАД