«Манчестер Сити» на выезде вырвал победу у «ПСЖ» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. На гол Маркиньоса «горожане» ответили мячами Кевина де Брёйне и Рияда Мареза.

Матч начался с накатывающих волнами атак «Парижа». К 15-й минуте хозяева подали три угловых, последний из которых завершился голом: Ди Мария нашел в штрафной Маркиньоса, который убежал от защитников и головой скинул мяч в дальний угол.

Маркиньос стал первым после Криштиану Роналду и Антуана Гризманна игроком, который забил в 1/4 и 1/2 ЛЧ в двух сезонах подряд.

Всего это пятый мяч бразильца в 12 последних играх в ЛЧ. А он точно защитник?

Лига чемпионов УЕФА «Сити» забил 2 мяча за 7 минут и обыграл «ПСЖ» в 1-м матче 34 МИНУТЫ НАЗАД

«Сити» в первой половине создал один стоящий момент и тот после ошибки игроков «ПСЖ» у своих ворот – Силва пробил в руки Кейлору Навасу. Но уже во втором тайме команда из Англии предстала совсем другой, забрала мяч и навалилась на ворота соперника.

Ключевым эпизодом стала замена на 61-й минуте. Пеп Гвардиола посадил на лавку Жоау Канселу и выпустил Александра Зинченко – украинский блондин уже спустя 180 секунд стал автором голевой передачи. Именно после его паса Кевин де Брёйне навесил в штрафную, а Кейлор Навас прозевал нырнувший в дальний угол мяч.

За 2 дня до матча Навас продлил контракт с «ПСЖ» до 2024 года.

Кевин де Брёйне – четвертый игрок после Месси, Рэшфорда и Неймара, забивший в трех подряд играх против «ПСЖ».

«Париж» даже не успел оправиться и двинуть вперед, как допустил еще одну, значительно более серьезную ошибку – нарушение правил в 20 с копейками метрах от ворот привело к опасному штрафному удару. Многие ожидали, что по мячу двинет Де Брёйне, но вместо него во вратарский угол приложился Рияд Марез – мяч прошил стенку и влетел туда, где еще за мгновение до находился Кейлор Навас.

Алжирский нападающий поучаствовал в 20 мячах в 26 играх в ЛЧ (8 голов и 12 ассистов).

Положение хозяев совсем ухудшилось на 77-й. Было видно, что парижане занервничали, потому что сначала Неймар получил необязательную желтую в атаке (ударил по ногам Диаша), а затем Гуйе влетел сзади в голеностоп Гюндогану. Феликс Брых немного подумал и достал красную карточку.

Идрисса повторил антидостижение Альваро Арбелоа 8-летней давности – оба заработали по 2 удаления за один розыгрыш ЛЧ.

«Сити» додержал нужный счет и подойдет к ответному матчу с уверенностью в собственных силах, подкрепленной мощным статистическим фактом:

47 раз английские клубы побеждали на выезде в первом матче плей-офф ЛЧ. И после этого всегда продолжали путь в турнире по итогам раунда!

Ответный матч состоится 4 апреля в Манчестере и начнется в 22:00 (мск).

«ПСЖ» – финалист прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов.

Лига чемпионов УЕФА Жесткий прыжок Гуйе в ноги Гюндогану, который приговорил «ПСЖ» 35 МИНУТ НАЗАД