Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гуйе получил красную карточку в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

На 77-й минуте опорник парижан совершил грубый фол в центре поля против полузащитника «Сити» Илкая Гюндогана. Гуйе даже не пытался сыграть в мяч и шипами вьехал немцу в ногу. Арбитр матча Феликс Брых показал игроку прямую красную карточку и не стал прибегать к помощи ВАР.

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Это второе удаление Гуйе в ЛЧ-2020/21 – ранее сенегалец получал красную карточку в матче против «Лейпцига» на групповом этапе. Опорник «ПСЖ» стал первым за 8 лет игроком, которого удаляли с поля дважды за сезон. Последним был защитник «Реала» Альваро Арбелоа в сезоне 2012/13.

Ответный матч «ПСЖ» и «Сити» пройдет 4 мая в Англии.

Встреча стартует в 22:00 (мск).

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