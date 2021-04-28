Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе установил неприятный личный антирекорд в первом полуфинальном матче ЛЧ против «Манчестер Сити».

Француз впервые в карьере не нанес ни одного удара в матче Лиги чемпионов, в котором провел на поле все 90 минут.

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В ЛЧ-2020/21 на счету Мбаппе 8 голов и 3 ассиста.

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