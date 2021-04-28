Непреклонное «No», которым Феликс Брых пресек вопросы Идриссы Гуйе перед красной, отразило весь кризис «ПСЖ» во втором тайме. Команда Маурисио Почеттино 45 минут душила атаку «Манчестер Сити», чтобы безвольно подставиться под тактический каток после перерыва. Причина: «ПСЖ» не перекроил защитный план, под который подстроился соперник.

В первом тайме позиционная защита Почеттино строилась по схеме 4-4-2. Ничего необычного в ней не было: те же пассивные роли для Неймара и Килиана Мбаппе (хотя бразилец подтягивался к прессингу на отдельных отрезках матча), та же плотность двух линий.

Главный козырь 4-4-2 состоял в том, что эта схема полностью зеркалила систему «Сити» на мяче. Команда Пепа оставляла двух игроков в первой линии и двигалась вперед блоком 4-4.

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4-4-2 «ПСЖ» зеркалят схему систему «Манчестер Сити». Единственное исключение – ситуация на правом фланге, где игроки Гвардиолы перегрузили край. Правда, даже если бы туда полетел мяч, Кимпембе просто подстраховал бы Баккера. Фото: Other Agency

Благодаря стартовой схеме «ПСЖ» находил по опекуну на каждого футболиста «Сити». Гвардиола упорно не отвечал свежими ходами, которые растащили бы чужую защиту. Единственной необычной задумкой Пепа можно считать диагонали направо: одна из таких привела к моменту Бернарду Силвы на 21-й минуте.

Итог: в первом тайме «Сити» встретил мяч в чужой штрафной ничтожные семь раз и проиграл по ударам (4:9). Карта касаний команды Гвардиолы показала: «ПСЖ» создал проблемы с доступом к финальной трети.

Карта касаний «Манчестер Сити» в первом тайме против «ПСЖ». Чужие ворота – слева. Видно, что команда Пепа Гвардиолы недополучила касаний в финальной трети. Фото: Other Agency

Одну из причин такого расклада подсветил Кевин де Брёйне: «В первом тайме мы слишком торопились, пытались продвинуть мяч слишком быстро. Нам как команде такой стиль не подходит». Возможно, при более вдумчивых розыгрышах «Сити» и разбивал бы систему «ПСЖ».

После перерыва Пеп адаптировался к вызовам, которые сформулировал Почеттино. На второй тайм «Манчестер Сити» выкатил более гибкую систему атаки, которая, например, предполагала трех игроков в центре полузащиты.

«ПСЖ» к такой реформе оказался не готов. Команда Почеттино осталась с численным меньшинством в центре: тройку чужих полузащитников встречали лишь Гуйе и Леандро Паредес. Если к ним подтягивался кто-то из крайних полузащитников, «Сити» получал свободного игрока на фланге. Эта дилемма разрывала «ПСЖ» и облегчала «Манчестеру» развитие атак.

Новая обстановка в защите «ПСЖ». Теперь «Сити» чаще выстраивается втроем в центре поля – это стягивает соперников. Теоретически «ПСЖ» помогли бы своевременные смещения Мбаппе или Неймара вглубь, но таковых не было. Фото: Other Agency

Тактическое преимущество дало «Сити» перевес и в цифрах. После перерыва команда Гвардиолы разбила соперника по ударам (7:1), пусть даже из штрафной прилетело меньше половины из них (3). Улучшилось и число касаний в чужой коробке: теперь их стало 21, ровно в три раза больше, чем было до перерыва.

Особую символичность заключили в себе цифры по потерям. У «ПСЖ» их было больше (12 против 9), хотя «Сити» владел мячом чаще (65% по WhoScored) и был сильнее подвержен тому чтобы сдавать владение. Семь из 12 потерь «ПСЖ» выбили Неймар и Мбаппе – их после матча облили критикой активнее остальных.

Самую пафосную речь о лидерах парижан раздал эксперт BBC Крис Уоддл: «У «ПСЖ» есть отличные игроки, суперзвезды современного футбола. Это Килиан Мбаппе и Неймар. Но они сегодня подвели команду».

Сводить проблемы «ПСЖ» к перфомансу лидеров – упрощение. Победе «Сити» благоволили и другие факторы, в том числе тактические. Это не оправдывает Неймара и Мбаппе, но подчеркивает: перед матчем на «Этихаде» задуматься должны не только они, но и Почеттино.

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