«Пари Сен-Жермен» уступил «Манчестер Сити» – парижане показали конкурентную игру в первом тайме и абсолютно беспомощную – во втором. Хуже всех выглядели Кейлор Навас и Килиан Мбаппе, но если костариканец исправлялся сэйвами за результативные ошибки, то француз не сделал ничего.

Мбаппе отошел на второй план – команду в атаке вели Неймар и Ди Мария. Килиан либо был подыгрывающим, либо передачи просто до него не доходили – высокие забросы перехватывали защитники. Итог – Мбаппе не нанес ни одного удара по воротам «Сити». Такая ситуация произошла с французом впервые в Лиге чемпионов. Начиная с сезона-2016/17, каждый матч уже четыре года он хотя бы разочек тревожил оборону соперника.

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Но и с передачами у Килиана не все было здорово. Точность 80% – средний результат по «ПСЖ», но в сравнении атакующими футболистами «Сити» выглядит слабо. Учитывая, что лидер парижан вообще ни разу не потревожил Эдерсона, он должен был чаще снабжать мячами партнеров.

Самый опасный эпизод с участием француза случился по истечении часа игры – Килиан прострелил в центр штрафной, а там не дотянулся Верратти. Были эпизоды, где у Мбаппе не получалось обработать мяч перед ударом. Еще в первом тайме он дважды подряд имел шанс пробить по воротам в пределах штрафной, но оба раза нападающий терял мяч без воздействия со стороны защитников.

Килиан Мбаппе, «ПСЖ» Фото: Getty Images

За три дня до полуфинала ЛЧ Мбаппе получил легкое повреждение квадрицепса в матче с «Метцем». Говорили, что он может пропустить встречу, но француз все же сыграл. А вдруг в Париже поторопились, и надо было дать Килиану больше времени на восстановление?

«Сити» снова показал, что командная игра выше индивидуальностей – «горожане» полностью переиграли и уничтожили Эрлинга Холанна, а теперь и Мбаппе. Норвежца ровно так же не было видно в течение всего второго матча, да и в первой встрече он не сиял. У Мбаппе остался последний шанс что-то изменить, но теперь придется делать что-то большее, чем бежать в атаку без оглядки. Почеттино пора найти оптимальное применение Килиану – если он раскроется, а в обороне парижане сыграют без ошибок, «Сити» снова останется без финала.

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