Бывший участник группы Oasis Лиам Галлахер опубликовал оскорбительный твит о форварде «Пари Сен-Жермен» Неймаре.

«Неймар – позорный маленький ***** [чудак]», – написал Галлахер в твиттере. Лиам, как и его брат Ноэл (главный автор песен Oasis), с детства поддерживают «Манчестер Сити».

Лига чемпионов УЕФА Защита «ПСЖ» работала 1 тайм. Звезды не спасли ЧАС НАЗАД

«ПСЖ» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:2 в первом полуфинале Лиги чемпионов.

Ответный матч «ПСЖ» и «Сити» пройдет 4 мая в Англии. Встреча стартует в 22:00 (мск).

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