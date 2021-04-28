Бывший участник группы Oasis Лиам Галлахер опубликовал оскорбительный твит о форварде «Пари Сен-Жермен» Неймаре.
«Неймар – позорный маленький ***** [чудак]», – написал Галлахер в твиттере. Лиам, как и его брат Ноэл (главный автор песен Oasis), с детства поддерживают «Манчестер Сити».
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- «ПСЖ» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:2 в первом полуфинале Лиги чемпионов.
- Ответный матч «ПСЖ» и «Сити» пройдет 4 мая в Англии. Встреча стартует в 22:00 (мск).
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