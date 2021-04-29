Футболист «ПСЖ» Марко Верратти повздорил с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов.
Верратти совершил опасный подкат в адрес игрока соперника, и Гвардиола апеллировал к судье с просьбой наказать 28-летнего итальянца. Тот услышал слова коуча и по-испански обратился к Гвардиоле: «Чего ты хочешь? Заткнись!»
Football Italia сообщает, что слова Верратти отчетливо разобрали комментаторы телеканала Sky Sport Italia.
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- Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Сити», хотя счет открыли парижане.
- Ответная игра состоится на «Этихаде» в Манчестере 4 мая.
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