Защитник «Реала» Серхио Рамос сможет принять участие в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Челси». Об этом заявил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. Пропустив последние девять игр во всех соревнованиях из-за травмы, Рамос провел первую полноценную тренировку.
«Рамос тренируется с нами, а это значит, что он тоже может играть», – приводит слова Зидана Daily Mail.
- Ответный матч «Реала» и «Челси» состоится 5 мая.
- В первой встрече в Мадриде команды сыграли вничью со счетом 1:1.
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