Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар пообещал из последних сил бороться с «Манчестер Сити» за выход в финал Лиги чемпионов.

«У нас был очень тяжелый матч с «Сити», но надо верить в лучшее. Неважно, что говорит статистика или каков процент вероятности нашего выхода в финал. В нас должен верить каждый парижанин. Я играю в атаке, нахожусь на передовой, и я буду первым воином, который поведет в бой остальных. Я сделаю все, что смогу, и буду бороться за выход в финал, несмотря ни на что. Даже если мне придется умереть на поле», – цитирует Неймара Goal.com

Первый матч полуфинала ЛЧ в Париже завершился со счетом 2:1 в пользу «Сити».

Ответная игра состоится на «Этихаде» 4 мая.

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