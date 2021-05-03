Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отправился с командой на ответный полуфинал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Камеры поймали француза с чемоданом на выходе в аэропорт – Мбаппе заметно прихрамывал. По видео сложно определить, действительно ли у игрока проблемы или он намеренно демонстрировал такую походку, чтобы соперники не имели представления о его готовности.
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ВЧЕРА В 15:44
  • Матч «Манчестер Сити» – «Пари Сен-Жермен» состоится 4 мая в 22:00 (мск).
  • Первая встреча в Париже завершилась победой гостей со счетом 2:1.
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