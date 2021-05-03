«Манчестер Сити» примет «ПСЖ» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. В первой игре англичане добились победы 2:1 и находятся в шаге от выхода финал турнира.

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Сити» в обойме все патроны – Пеп подошел к одному из важнейших и исторических для клуба матчей без травмированных и дисквалифицированных.

Лига чемпионов УЕФА Мбаппе засняли сильно хромающим в аэропорту перед матчем с «Сити» 4 ЧАСА НАЗАД

У «ПСЖ» ситуация значительно сложнее. Защитник Хуан Бернат уже больше полугода не играет из-за травмы, удалился в первом матче и не выйдет на поле Идрисса Гей. Но основные переживания связаны со здоровьем Килиана Мбаппе – лидер парижан и второй после Эрлинга Холанна бомбардир Лиги чемпионов этого сезона был замечен перед полетом в Манчестер сильно хромающим. Его участие в матче вызывает большие вопросы.

Килиан Мбаппе, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Форма

Последние недели складываются для «Сити» волшебно. «Горожане» победили «Тоттенхэм» и завоевали Кубок Лиги, обыграли «ПСЖ» в первом матче и приблизились к первому в истории финалу ЛЧ. А еще одолели «Кристал Пэлас» и застыли на пороге очередного чемпионства – нужна всего одна победа в четырех турах или ошибка «МЮ».

«ПСЖ» может остаться ни с чем. Парижане погнались за ЛЧ, но находятся на грани вылета. Плохи дела и в чемпионате: за три тура до его завершения «Лилль» идет первым с преимуществом в одно очко. Возможно, шейхи в этот раз останутся без самых почетных трофеев.

Лицом к лицу

«Манчестер Сити» подходит к матчу с серией из 6 побед в Лиге чемпионов.

В этих встречах команда Гвардиола забивала не менее двух мячей.

В прошлом сезоне «ПСЖ» проиграл в 1/8 финала ЛЧ дортмундской «Боруссии» со счетом 1:2, но вышел в следующий раунд благодаря домашней победе 2:0.

Лучший бомбардир матчей между «ПСЖ» и «Сити» – Кевин де Брёйне, который забил три мяча.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

В первом матче соперники создали достаточно голевых моментов и оба забили – в ответке сценарий должен повториться, с учетом класса игроков группы атаки. На «обе забьют» дается коэффициент 1,55 – вполне себе приличный, не правда ли?

Где смотреть

Матч в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ», стартовый свисток назначен на 22:00 (мск). Также не пропустите горячий текстовый лайв на Eurosport.ru с комментарием Евгения Нарижного – он находится по ссылке

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