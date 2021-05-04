«Манчестер Сити» – тактическая машина, потому что Пеп Гвардиола видит в футболистах наборы функций. Игроки каталонского тренера всегда выполняют строгий пул задач. Кевин де Брёйне – самый дорогой механизм системы Пепа.

«В каком аспекте будет развиваться Де Брёйне? Это мы узнаем только от него самого. Кевин провел в команде шесть лет. Такие футболисты достигают всего, чего только захотят», – отметил Гвардиола 9 апреля, когда Де Брёйне освежил контракт с «Сити». Универсальность и стремление к развитию – главные качества бельгийского полузащитника. Благодаря ним Кевин становится игроком, вокруг которого Гвардиола перестраивает систему.

Пеп Гвардиола и Кевин де Брёйне Фото: Getty Images

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Одну из реформ с участием Де Брёйне тренер английской команды подсветил 28 марта, когда «Манчестер Сити» поехал на первый матч против «ПСЖ». В сезоне-2020/21 фронт Гвардиолы строится вокруг ложной девятки, но в Париже Пеп отошел от этой системы и выпустил двух десяток (Де Брёйне с Бернарду Силвой) плюс двух вингеров (Фодена и Мареза).

Гвардиола вряд ли отойдет от этой задумки перед ответным матчем. Система Пепа удачно адаптировалась к сопернику во втором тайме и забрала весомые 2:1. Следовательно, чтобы понять, как «ПСЖ» остановить Де Брёйне, нужно изучить первую полуфинальную игру.

Еще один аргумент в пользу этого подхода – низкие продвинутые цифры, которые Кевин показал в Париже. Согласно FBRef, в первом полуфинальном матче Де Брёйне выбил 0,1 ожидаемый гол и 0 ожидаемых ассистов, хотя по сезону ЛЧ бельгиец идет с 0,28 xG и 0,45 xA в среднем за 90 минут.

Если проще, «ПСЖ» справился с Де Брёйне в домашнем матче (даже несмотря на гол), а Гвардиола вряд ли применит к Кевину новую роль на «Этихаде». Именно поэтому ответ на главный вопрос материала (как «ПСЖ» остановить Де Брёйне?) нужно искать в первой игре.

На парижский матч полуфинала Почеттино выставил защитную схему 4-4-2. Килиан Мбаппе и Неймар бегали в передней линии, а Верратти занимал место на фланге. Главное – расстановка придавала «ПСЖ» компактность без мяча. Из-за нее в первом тайме «Сити» настрелял лишь четыре удара.

4-4-2 в защите «ПСЖ». Кевин де Брёйне ищет пространство между линиями. Фото: Other Agency

Скрин выше показывает, что Де Брёйне занимал зону между средней и первой линиями «ПСЖ». Задачей Кевина было находить лазейки для развития атак. Для этого Де Брёйне придумал серию маневров, главный из которых создавал перегруз на отдельных участках поля. Благодаря Кевину «Сити» получал численное преимущество в некоторых зонах и мог продвигать через них владение.

Де Брёйне перегрузил левый край «Манчестер Сити». Формально бельгиец создал ситуацию четыре-в-четыре, но по игре Маркиньос не может бросить зону и полезть в опеку: Фоден и Гюндоган получат пространство для забеганий. Фото: Other Agency

Другой прием Де Брёйне отвлекал игроков «ПСЖ» и создавал пространство для партнеров.

Де Брёйне засел в левом полуфланге «Манчестер Сити». Это сковало Ди Марию, который не смог подстраховать защиту против Канселу (тот занял опасную позицию у линии аута). Фото: Other Agency

Последним инструментом Кевина стали забегания между полузащитниками «ПСЖ». Де Брёйне ускорялся в карманы, которые оставались между игроками средней линии чтобы стянуть соперников, открыться под пас или создать зону для рывка партнера.

Де Брёйне ускорился в зону между Гуйе и Ди Марией. Это стянуло полузащитников «ПСЖ» и создало больше пространства для игроков «Сити». Фото: Other Agency

Футболисты «ПСЖ» реагировали на Де Брёйне сдержанно и эффективно: не давали развернуться, мешали принять мяч и следили за основной зоной, если даже приходилось отскакивать к бельгийцу. Итог – Кевин не раздал ни одного паса в штрафную или под удар за всю игру. Лишь 40% его передач ушли в развитие, остальные – покатились назад.

Но даже на этом фоне Де Брёйне превращал ошибки соперников в моменты и полумоменты. Доказательство – отрезок перед голом Кевина:

58-я минута: Де Брёйне нашел зону в финальной трети, принял мяч, протащил его к штрафной и отдал на Фодена. «ПСЖ» вернул владение отбором у Фила;

61-я минута: Де Брёйне отыскал место в чужой штрафной и пробил через себя;

64-я минута: Кевин избежал давления «ПСЖ» и быстро отпасовал на Силву – это разогнало атаку «Сити», которая привела к голу;

Эпизод с голом: Де Брёйне воспользовался пассивной опекой игроков «ПСЖ» недалеко от штрафной.

На эту картину – отдельные ошибки, которые испортили надежную защиту – Почеттино жаловался после матча: «Мы пропустили два разочаровывающих гола. Трудно принять, что такие ошибки могут произойти в полуфинале. Это очень обидно».

Штабу Почеттино надо задуматься, как устранить личные просчеты игроков. Один из вариантов – подстроить схему, чтобы за Де Брёйне следил отдельный футболист. Такая система упростит защиту против звезды «Сити» и позволит не отвлекаться тем игрокам, которых Кевин сковывает движением без мяча.

Кевин де Брёйне и Преснель Кимпембе, «ПСЖ» – «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

У тренера «ПСЖ» есть два варианта, как реализовать такую концепцию. Первый – добавить центрального защитника, который будет преследовать Де Брёйне в свободной роли. Второй – выпустить опорника с таким же функционалом.

К первой опции коуч «ПСЖ», скорее всего, не прибегнет. Согласно FBRef, при Почеттино парижане ни разу не играли с тремя центрдефами. Второй вариант кажется более вероятным. Его можно внедрить через схему 4-2-3-1, которую Маурисио включает чаще.

В отсутствие Гуйе главным кандидатом на опеку Де Брёйне станет Эррера. Правда, это подтянет другую проблему. Для слежки за бельгийцем Эррера должен выйти именно третьим центральным полузащитником. Если он заменит Гуйе напрямую и будет бегать за Кевином, сосед по центру начнет разрываться от численного меньшинства: против него одного будут играть как минимум Родри и Гюндоган.

Еще в этих условиях Почеттино не сможет внедрить гибридную роль Верратти. В первом матче против «Сити» итальянец начинал защищаться в высокой позиции, а затем откатывался на фланг. Теперь Верратти понадобится «ПСЖ» в центре. Следовательно, кто-то из игроков Почеттино должен будет закрыть левый край.

Главный кандидат на эту роль – Неймар. В домашнем матче против «Сити» бразилец не поленился в защите и выдал 25 pressures (это любые попытки повлиять на чужое владение). По этому показателю Неймар стал третьим в «ПСЖ». Для сравнения, Мбаппе набил лишь девять pressures.

Если обобщить, «ПСЖ» неплохо справился с Де Брёйне в первом полуфинальном матче ЛЧ. Чтобы еще больше нейтрализовать Кевина, Почеттино может приставить к нему опекуна. Такой ход запустит цепочку изменений в структуре «ПСЖ», последнее из которых – смена защитной позиции Неймара. Вот так бразилец засветился даже в тексте про Де Брёйне.

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